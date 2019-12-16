Greta Thunberg'in paylaşımına Almanya'dan tepki

İklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg İspanya'daki İklim Zirvesi'nin sona ermesi sonrası ülkesi İsveç'e doğru yola çıktı.



Thunberg'in Alman hızlı tren şirketi Deutche Bahn'a ait bir trende seyahat ederken sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf ise hem Deutsche Bahn hem de Almanya Aile Bakanı Franziska Giffey'in tepkisini çekti.



ABD Başkanı Donald Trump'a karşı kullandığı sert sözlerle de tanınan Greta Thunberg Twitter hesabında, "Almanya'da aşırı kalabalık trenle yolculuk. Sonunda eve gidiyorum" mesajını paylaştı. Paylaştığı fotoğrafta Thunberg'in koridorda yerde oturduğu ve bavullarıyla birlikte sehayat yaptığı görülüyor.



Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 14, 2019

İklim aktivisti Greta Thunberg'in seyahatıyla ilgili gerçekleri ise Deutsche Bahn sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla ifşa etti.



Deutsche Bahn'ın mesajında şu görüş paylaşıldı: "Sevgili Greata iklim değişikliğine karşı mücadelede trenlerimizi tercih ettiğin için teşekkür ederiz. Cumartesi günü ICE 74 No'lu trenimizle seyahat ettiniz. Tren yüzde yüz çevre dostuydu. Keşke birinci mevkide seyahat ettiğinizi ve çalışanlarımızın yolculuk boyunca yakından ilgilendiğini de mesajınızda vurgulasaydınız."



Noch schöner wäre es gewesen, wenn Du zusätzlich auch berichtet hättest, wie freundlich und kompetent Du von unserem Team an Deinem Sitzplatz in der Ersten Klasse betreut worden bist. #Greta 2/2 — Deutsche Bahn AG (@DB_Presse) December 15, 2019

Greta Thunberg'in söz konusu paylaşımına bir tepki de Almanya Aile Bakanı Franziska Giffey'den geldi.



Konuyla ilgili Alman Bild gazetesinin sorularını yanıtlayan Bakan Giffey, Great Thunberg'in söz konusu yanıltıcı paylaşımlarıyla inandırıcılığını kaybedebiliceği uyarısında bulundu.