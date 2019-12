Greta Thunberg'in paylaşımına Almanya'dan tepki

İklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg İspanya'daki İklim Zirvesi'nin sona ermesi sonrası ülkesi İsveç'e doğru yola çıktı.



Thunberg'in Alman hızlı tren şirketi Deutche Bahn'a ait bir trende seyahat ederken sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf ise hem Deutsche Bahn hem de Almanya Aile Bakanı Franziska Giffey'in tepkisini çekti.



ABD Başkanı Donald Trump'a karşı kullandığı sert sözlerle de tanınan Greta Thunberg Twitter hesabında, "Almanya'da aşırı kalabalık trenle yolculuk. Sonunda eve gidiyorum" mesajını paylaştı. Paylaştığı fotoğrafta Thunberg'in koridorda yerde oturduğu ve bavullarıyla birlikte sehayat yaptığı görülüyor.



Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o