Avrupa kıtasında bu yaz hava sıcaklığı rekor kırdı. Kuzey kutup dairesi içinde kalan Danimarka'ya bağlı Grönland Adası'nda da durum farklı değildi.



Grönland, küresel ısınmanın etkilerini en fazla hisseden yerlerden biri. Devasa adada yazlar uzadı, kışlar kısaldı. Grönland, küresel ortalamaya göre yüzde 50 daha fazla ısınıyor. Haliyle erime de daha fazla oluyor.



Bu yıl sadece 31 Temmuz ile 3 Ağustos arasındaki beş günde, 58 milyon tondan fazla buz eridi.



Yaz sona erdiğinde eriyen buz miktarının 440 milyar tona ulaşacağı tahmin ediliyor.



Bu da, Yunanistan büyüklüğünde bir alanının 35 santimetre su altında kalması anlamına geliyor.



