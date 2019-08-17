NASA'nın gözünden Grönland'in değişimi

1 Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Grönland'deki buzul erimesinin ne boyuta ulaştığını bölgenin 50 yıllık değişimine aynı karede yer vererek gözler önüne serdi.

2 DÜNYANIN EN BÜYÜK ADASI GRÖNLAND NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ? Geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcılarıyla yaptığı görüşmelerde Grönland'i satın alma konusunu gündeme getirdiği iddiası ile Başkan bir kez daha sosyal medyanın gündemini belirledi.

3 ABD'nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal Trump'ın pek çok defa danışmanlarına ABD'nin Grönland'i alıp alamayacağını sorduğunu, Grönland'ın zengin kaynaklarının ve jeopolitik öneminin bahsi geçtiğinde ilgiyle dinlediğini yazdı.

4 TRUMP’A YANIT Grönland’dan Trump’a yanıt gecikmedi. Danimarka'ya bağlı özerk yönetimden yabancı basına yapılan açıklamada, ABD'yle iyi bir iş birliklerinin olduğu vurgusu yapıldı. “Elbette Grönland satılık değil” denilen açıklamada, iddiaların resmi bir arka planının bulunmaması gerekçe gösterilerek konuya ilişkin başka bir yorumda bulunulmayacağı belirtildi.

5 ABD'den henüz bu iddia ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak bu iddia doğrulanırsa Trump bu adaya talip olan ilk ABD Başkanı olmayacak.

6 1946'DA 100 MİLYON DOLAR ÖNERİLMİŞTİ ABD eski Başkanı Harry Truman, 1946 yılında Kuzey Kutbu'nda Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland'i satın almak için Danimarka'ya 100 milyon dolarlık altın teklif etmiş ancak olumsuz yanıt almıştı.

7 Peki Grönland'i bu kadar önemli kılan şey ne? Küresel Isınma ile birlikte buzulların erimesi deniz seviyelerinde ciddi artışa neden oluyor.

8 KÜRESEL ORTALAMANIN YÜZDE 50 ÜZERİNDE ISINIYOR Geçtiğimiz yıllarda Penn State Üniversitesi çalışanlarından A'ndrea Elyse Messer tarafından yayınlanan makaleye göre, Grönland'deki erime hızı ise daha fazla. Zira bölge Küresel ortalamadan yüzde 50 daha fazla ısınıyor.

9 Uzmanlar Grönland'deki erime sonrası bölgedeki madencilik faaliyetlerinin daha kolay bir şekilde yapılabileceği ihtimalinin altını çiziyor.

10 ABD basınında yer alan haberlerde Danimarka'ya bağlı olan adanın petrol, çinko, kurşun, demir cevheri, hatta altın ve elmas gibi maddelere bol miktarda sahip olabileceği yazılıyor.

11 ABD, ÇİN'��N ARTAN ETKİSİNDEN MEMNUN DEĞİL Tabi Grönland'in bir de stratejik önemi bulunuyor. Bölgede bir askeri üssü bulunan ABD'nin Çin'in Grönland'deki etkisini artırmaya çalışmasından pek de memnun olmadığı daha önce yazılmıştı.

12 2016'da Çin merkezli bir firma eski bir ABD üssünü satın almak için girişimlerde bulunmuş, bu hamle Danimarka'nın veto hakkını kullanması ile sonuçsuz kalmıştı.

13 2018 yılında ise bir başka Çin merkezli şirket 560 milyon dolar karşılığında adaya yapılacak havalimanını inşa etme hakkına sahip olmuştu.

14 DÜNYANIN EN BÜYÜK ADASI (56 BİN KİŞİ YAŞIYOR) 2 milyon 166 bin kilometre karelik yüzölçümüyle dünyanın en büyük adası olan Grönland'de 56 bin kişi yaşıyor.

15 Eğer ABD Grönland'i satın alırsa bu ülkenin para ile egemenliğine kattığı ilk toprak parçası olmayacak. ABD 1803 yılında Kuzey Amerika'da Fransa'dan 15 milyon dolar karşılığında toprak satın almıştı.