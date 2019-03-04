Guaido geçtiğimiz hafta ABD'nin Kolombiya'ya ulaştırdığı insani yardımı Venezuela'ya getirmek için bu ülkeye gitmişti. Bu tarihten sonra Latin Amerika ülkelerini ziyaret eden Guaido'nun Venezuela'ya gidiş rotası sır gibi saklanıyordu.

Kendisini devlet başkanı ilan etmesinin ardından ülkeden çıkış yasağı getirilen Guaido, bu yasağı çiğnemişti.

Juan Guaıdo,, "eğer rejim beni rehin almaya kalkışırsa, yapacağı son hata olur” diyerek uyarıda bulundu.