Guaido geçtiğimiz hafta ABD'nin Kolombiya'ya ulaştırdığı insani yardımı Venezuela'ya getirmek için bu ülkeye gitmişti. Bu tarihten sonra Latin Amerika ülkelerini ziyaret eden Guaido'nun Venezuela'ya gidiş rotası sır gibi saklanıyordu.
Kendisini devlet başkanı ilan etmesinin ardından ülkeden çıkış yasağı getirilen Guaido, bu yasağı çiğnemişti.
Juan Guaıdo,, "eğer rejim beni rehin almaya kalkışırsa, yapacağı son hata olur” diyerek uyarıda bulundu.
Guaido Venezuela 'ya döndü
NTV HaberDünya
Ülkeden çıkış yasağı getirilen muhalif lider Juan Guaido kaçak olarak Latin Amerika turuna çıkmıştı. Venezuela'ya giriş yapan Guaido'yu havalimanında taraftarları karşıladı.
Guaido geçtiğimiz hafta ABD'nin Kolombiya'ya ulaştırdığı insani yardımı Venezuela'ya getirmek için bu ülkeye gitmişti. Bu tarihten sonra Latin Amerika ülkelerini ziyaret eden Guaido'nun Venezuela'ya gidiş rotası sır gibi saklanıyordu.