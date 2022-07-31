Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Giammattei'ye silahlı saldırı düzenlendi

Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Giammattei silahlı saldırıya uğradı.

Bölge basınında çıkan habere göre, Giammattei, Huehuetenango kentinde çalışma gezisi sırasında kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.



Yetkililer, Giammattei'nin saldırıdan yara almadan kurtulduğunu ancak yanındaki kişilerden yaralanan olduğunu belirtti.



Yerel basında, cumhurbaşkanının heyetine dönüş yolunda ateş açıldığı, korumaların karşılık vermesi üzerine bir süre çatışma yaşandığı bilgisi paylaşıldı.



Saldırının aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

