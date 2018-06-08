Guatemalalı yetkililer, 10 kişinin daha cesedinin bulunmasıyla ölü sayısının 109'a yükseldiğini kaydetti. Yetkililer, 200'e yakın kişinin hala kayıp olduğunu söyledi.



Ulusal Afet Ajansından yapılan açıklamada, Fuego Yanardağı'nda meydana gelen patlamalarla harap olan bölgedeki köylerde biriken ve hala sıcak volkanik atıkların yanı sıra iklim koşullarının da kurtarma ekipleri için tehlikeli olduğunu, bu nedenle arama kurtarma çalışmalarına ara verildiği kaydedilmişti.

TAHLİYE SORUŞTURMASI



Guatemala'da savcılık, Fuego Yanardağı'nda pazar günü meydana gelen ve yaklaşık 109 kişinin hayatını kaybettiği patlamalarda tahliye protokollerinin uygun şekilde yerine getirilip getirilmediğiyle ilgili soruşturma talep etti.



Hükümetten yapılan açıklamada, soruşturma ile "ihtiyatlı ve zamanında kararlar alınmasını sağlayacak gerekli protokollere" uyulup uyulmadığının araştırılacağı belirtildi.



Afet durum yetkililerinin, pazar sabahı yanardağda artan faaliyetleri gözlemlediği ancak başlangıçta tahliyelere gerek olmadığını söylediği ileri sürülüyor.



Yanardağdaki patlamalardan 1,7 milyon kişinin etkilendiği tahmin ediliyor.