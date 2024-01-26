Güney Afrika: UAD'nin kararı uluslararası hukuk açısından bir zafer

Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail aleyhine alıdığı karardan sonra, Güney Afrika Adalet Bakanı Ronald Lamola, alınan kararın uluslararası hukuk açısından zafer olduğunu belirtti.

Güney Afrika: UAD'nin kararı uluslararası hukuk açısından bir zafer

Uluslararası Adalet Divanı, 'in suçlamasıyla yargılanması kararı hakkında konuşan Adalet Bakanı Lamola, "Divanın kararı, uluslararası hukuk açısından, halkı, çocukları ve kadınları açısından bir zafer." değerlendirmesinde bulundu.

"Nelson Mandela'nın şu anda mezarında bize gülümsediğine inanıyorum." ifadesini kullanan Bakan Lamola, mahkemenin tedbir kararlarının ateşkesi getireceğine ve İsrail üzerindeki baskıyı genişleteceğine inandığını vurguladı.

Mahkemeye inandıkları prensipler için gittiklerini ve tehditler aldıklarına dikkati çeken Lamola, hükümet üyeleri ve halkın verdiği güçle hareket ettiklerini belirtti.

Lamola, UAD'nin kararının uluslararası topluma ders niteliği taşıdığını ancak hukuk temelinde hareket eden bir toplumun var olabileceğini dile getirdi.

Bakan Lamola, karardan memnun olduklarını, ateşkese hükmedilmemesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşamadıklarını ifade etti.

Afrika Ulusal Kongresi lideri Fikile Mbalula da kararın Filistin'de barışı görmek isteyenler için dönüm noktası olduğunu belirtti.

İsrail soykırımdan yargılanacak

İsrail soykırımdan yargılanacak

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...