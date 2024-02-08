Güney Kore: "Dior çanta skandalı" siyasi bir hamle

Güney Kore'de First Lady Kim Keon-hee'nin, Dior marka bir çantayı hediye olarak kabul ettiğini gösteren gizli kamera görüntüleri ülke siyasetinin gündemine oturmuştu.



"Dior çanta skandalı", ülkede Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve iktidar partisini seçim öncesi zor durumda bıraktı. Seçimlerin nisan ayında yapılacağı ülkede, iktidar partisinin parlamento çoğunluğunu elde etmesinin tehdit altına girdiği belirtildi.

Başkan Yoon Suk Yeol, konu hakkında yaptığı bir açıklamada, eylemin "üzüntü verici" olduğunu söyledi ancak özür dilemedi.



Başkan, seçimler öncesinde iktidar partisini rahatsız eden bu sorunu çözmek için baskı altında.



Yerel medyanın "Dior çanta skandalı" olarak adlandırdığı olayla ilgili ilk yorumları, vatandaşları hayal kırıklığına uğrattı ve muhalefeti kızdırdı.



Geçtiğimiz yılın sonlarında, First Lady Kim Keon Hee'nin, bir papazdan 3 milyon won'luk yani 2 bin 200 dolar değerinde bir Dior çanta kabul ettiğini gösteren bir video sızdırılmıştı.

Papaz, First Lady'nin çantayı kabul ettiği görüntüleri Eylül 2022'de gizli bir kamera kullanarak filme aldı.