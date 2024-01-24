Güney Kore'de "Dior çanta" krizi

Güney Kore'de First Lady Kim Keon-hee'nin Dior marka bir çantayı hediye olarak kabul ettiğini gösteren gizli kamera görüntüleri ülke siyasetinin gündemine oturdu.

"Dior çanta skandalı", ülkede Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve iktidar partisini seçim öncesi zor durumda bıraktı. Seçimlerin nisan ayında yapılacağı ülkede, iktidar partisinin parlamento çoğunluğunu elde etmesinin tehdit altına girdiği belirtildi.



İktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) üyeleri, olayla ilgili devlet başkanı ve eşini özür dilemeye çağırdı.



SEÇİMLERE MAL OLABİLİR



Analistler, söz konusu olayın seçimlere mal olabilecek bir risk yarattığı ifade etti.



Kim'in bir hükümet yetkilisinin eşi olarak 3 milyon won (2.250 dolar) fiyat etiketi olan çantayı kabul ettiğinde rüşvetle mücadele yasasını ihlal etmiş olabileceği ifade edildi.



Başkanın destekçileri ise Kim'in kendisine kurulan yasadışı bir komplonun kurbanı olduğunu savundu.

2022 yılındaki seçimleri Yoon kazanmıştı ancak parlamento rakip Demokrat Parti tarafından kontrol ediliyor.



PAPAZ TARAFINDAN VERİLMİŞTİ



First Lady'nin bir papazın ziyareti sırasında çantayı verirken gizli kamera ile çekilmiş görüntüleri kasım ayında ortaya çıkmıştı.



Abraham Choi isimli papaz, Kuzey Kore politikasından endişe duyduğu için Kim ile görüşmek istediğini açıkladı. İlk görüşmelerde de Chanel kozmetik ürünleri verdiğini iddia eden Choi, kendisiyle görüşme sağlayabilmek lüks hediyeler verdiğini ifade etti.

BAŞKAN İLE PARTİNİN ARASI AÇILDI



Yoon'un ofisi ile partisi arasındaki gerginlik geçen hafta tırmanmıştı. Parti liderlerinden Kim Kyung-yul'un durumu savurganlığıyla tanınan Fransız Kraliçesi Marie Antoinette'in kötü şöhretine benzetmişti.

Bu arada hafta sonu bazı üyelerin, sessiz kalan parti liderini tutumu konusundaki anlaşmazlık nedeniyle istifaya zorladı.