Güney Kore doktor grevi: İlk kez ciddi halk sağlığı uyarısı yayınlandı

Güney Kore, binlerce doktorun hükümetin "tıp fakültesi kontenjanlarının artırılması" kararını protesto etmek için greve gitmesinin ardından halk sağlığı alarmını ilk kez "ciddi"ye yükseltti.
Yonha haber ajansına göre, 8 bin 400 doktorun iş bırakması tıbbi hizmetleri etkilemeye başladı. Büyük hastaneler operasyonlarınının neredeyse yüzde 50'sini iptal etmek ve acil bakıma başvuran hastaları geri çevirmek zorunda kaldı.
Basında çıkan haberlerde, doktorların grev eylemlerine devam edecekleri uyarısında bulunması nedeniyle ülkenin en büyük hastanelerinden biri hariç tüm acil servislerin kırmızı alarmda olduğu belirtildi.
Doktorlar hükümetin pediatri, doğum ve acil bakım gibi temel sağlık sektörlerinde intörn doktor sayısını artırma planlarını protesto ediyorlar.
Doktorlar yeterli sayıda doktor bulunduğunu ve ilave işe alımların tıbbi bakım standardını tehlikeye atacağını iddia ederek işe alım planlarına karşı olduklarını dile getirdi.
GÜNEY KORE'DE HALK HIZLA YAŞLANIYOR
Buna yanıt olarak hükümet, Güney Kore'nin hızla yaşlanan toplumunun gelecekte ortaya çıkaracağı sağlık sorunlarının üstesinden gelmek için daha fazla doktora ihtiyaç duyulacağını söyledi.
Hükümet, 2025 yılına kadar ülkenin 51 milyonluk nüfusunun beşte birinden fazlasının 64 yaşın üzerinde olacağını tahmin ediyor.
Sağlık bakanlığı, "yoğunlaşan" grevi ve bunun halk sağlığı üzerindeki etkisine ilişkin artan endişeleri gerekçe göstererek, ilk kez "sağlık hizmetleri afet riski uyarısını temkinli seviyeden ciddi seviyeye çıkarmaya" karar verdiğini söyledi.
Pek çok Güney Koreli hükümetin işe alım planlarını destekliyor. Yakın zamanda yapılan bir anket, katılımcıların yüzde 76'sının daha fazla işe alımdan yana olduğunu ortaya koyuyor.
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