Güney Kore doktor grevi: İlk kez ciddi halk sağlığı uyarısı yayınlandı

GÜNEY KORE'DE HALK HIZLA YAŞLANIYOR



Buna yanıt olarak hükümet, Güney Kore'nin hızla yaşlanan toplumunun gelecekte ortaya çıkaracağı sağlık sorunlarının üstesinden gelmek için daha fazla doktora ihtiyaç duyulacağını söyledi.



Hükümet, 2025 yılına kadar ülkenin 51 milyonluk nüfusunun beşte birinden fazlasının 64 yaşın üzerinde olacağını tahmin ediyor.



Sağlık bakanlığı, "yoğunlaşan" grevi ve bunun halk sağlığı üzerindeki etkisine ilişkin artan endişeleri gerekçe göstererek, ilk kez "sağlık hizmetleri afet riski uyarısını temkinli seviyeden ciddi seviyeye çıkarmaya" karar verdiğini söyledi.



Pek çok Güney Koreli hükümetin işe alım planlarını destekliyor. Yakın zamanda yapılan bir anket, katılımcıların yüzde 76'sının daha fazla işe alımdan yana olduğunu ortaya koyuyor.

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