Güney Kore'de doktorlar greve gitti

Güney Kore hükümeti 2025 akademik yılından itibaren, şu an yıllık yaklaşık 3 bin kişilik olan tıp fakültesi kontenjanını 2 bin kişi artırmak ve 2035 yılına kadar 10 bin kişi daha eklemek istiyor.



Güney Kore sağlık bakanlığı, protesto amacıyla büyük hastanelerdeki 13 bin doktor ve intörnlerden yaklaşık 6 bin 400'ünün istifa ettiğini ve bunlardan yaklaşık bin 630'unun hastaneyi terk ettiğini bildirdi.



Hükümet eylemi önlemek için doktorların işte kalmaları yönünde talimat verdi ve büyük hastanelerin ameliyat programlarını ve hasta randevularını değiştirdi. Ancak eylem tüm bu talimatlara rağmen gerçekleştirildi.



Sağlık Bakan Yardımcısı Park Min-soo, büyük hastanelerde kritik ve acil bakımın sürdürülmesi amacıyla bugün düzenlenen bir brifingde, "Ağır hastaların tedavi alabilmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.



Doktorlara insanların hayatlarını ve sağlıklarını rehin almamaları konusunda yalvaran Başbakan Han Duck-soo, kamu hastanelerinde daha fazla operasyon ve askeri kliniklerin açılması gibi acil durum önlemleri alınması talimatını verdi.

Dünyadaki doktorlardan uzayda ameliyat Haberi Görüntüle BİN KİŞİYE 2,6 DOKTOR DÜŞÜYOR



Geçtiğimiz hafta yapılan bir ankete göre, Güney Korelilerin yaklaşık yüzde 76'sı daha fazla tıp öğrencisi kontenjanı planını destekliyor.



Seul bölgesinin dışındaki pediatri, acil servis ve kliniklerde ciddi doktor sıkıntısı yaşanması yönündeki endişeler gündemde.



Güney Kore'nin nüfusu 52 milyon vatandaştan oluşuyor. 2022'de bin kişi başına 2,6 doktor düşüyordu.



Bu rakam Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ndeki (OECD) ülkeler için ortalama 3,7 olan ortalamanın çok altındaydı.



Ancak doktorlar ve tıp öğrencisi grupları, halihazırda yeterli doktor bulunduğunu ve sayıdaki artışın gereksiz tıbbi prosedürlere yol açabileceğini söylüyor.



Ayrıca doktorlar hükümeti kendilerine danışmayı ihmal ettiği ve mevcut doktorları "şeytanlaştırdığı" için eleştirdiler.



Kore Internler ve Sakinleri Derneği başkanı Park Dan, Facebook'ta hükümetin "dağınık politikası" olarak adlandırdığı şey nedeniyle pazartesi günü istifasını sunduğunu söyledi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin