Güney Kore ordusu alarmda: Kuzey'den daha çok çöp gelebilir

Kuzey Kore, Güney'e bini aşkın çöp dolu balon göndermesinin ardından eylemi durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı. Ancak günler sonra “Özgür Kuzey Kore Savaşçıları” adlı Güney Koreli bir grup K-pop müzikli 10 balon ve lider Kim Jong Un'a karşı 200 bin broşür gönderdiğini duyurdu. Bu hareketin ardından Güney Kore ordusu, daha fazla çöp balonu gönderilmesi ihtimaline karşı alarma geçtiğini söyledi.

Güney Kore ordusu alarmda: Kuzey'den daha çok çöp gelebilir

ordusu, 'den gelmesi muhtemel daha fazla çöp taşıyan balon için alarmda olduğunu açıkladı.

Kuzey Kore geçen hafta iki dalga halinde, Güney Koreli aktivistler tarafından gönderilen Pyongyang karşıtı propaganda balonlarına bir yanıt olarak nitelendirdiği, içinde çöp torbaları bulunan yüzlerce balonu Güney'e gönderdi.

Pyongyang geçtiğimiz hafta balon göndermeyi durdurduğunu açıkladı ancak günler sonra “Özgür Kuzey Kore Savaşçıları” adlı Güney Koreli bir grup K-pop müzikli 10 balon ve lider Kim Jong Un'a karşı 200 bin broşür gönderdiğini duyurdu.

Güney Kore ordu sözcüsü “yarın daha fazla çöp balonunun inme olasılığı” nedeniyle sınırın “dikkatle yakından izlendiğini” söyledi.

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Çöp gerilimi büyüyor: Kuzey Kore, Güney'e 600 balon daha gönderdi

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KUZEY KORE'DEN TEHDİT

, 'nin daha fazla broşür göndermesi halinde bunun yüz katı kadar “atık kağıt ve çöp” ile karşılık vereceğini söylemişti.

Geçen hafta Güney'e gönderilen balonlarda sigara izmaritleri, karton hurdaları ve atık piller gibi çöpler olduğu tespit edilmişti.

Balonlara tepki olarak Güney Kore, salı günü Kuzey ile 2018'de imzalanan ve komşular arasındaki gerilimi azaltmayı amaçlayan askeri anlaşmayı tamamen askıya aldı.

Seul'deki yetkililer Kuzey Kore balonlarını “düşük sınıf” bir eylem olarak kınadı ve Pyongyang'ın “dayanılmaz” bulacağını söylediği karşı önlemlerle tehdit etti.

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