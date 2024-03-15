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Güney Kore ve ABD'den ortak tatbikat

Güney Kore ve ABD hava kuvvetleri, Kuzey Kore'ye karşı ortak tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikata iki ülkeden 40 hava aracı katıldı.

Güney Kore ve ABD'den ortak tatbikat

ve 'ye ait hava kuvvetleri unsurları, "Kuzey'in tehditlerine karşı" savaş uçaklarının katıldığı ve gerçek mühimmatın kullanıldığı ortak yaptı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Hava Kuvvetleri, bugün sona erecek hava tatbikatına iki ülkeden 40 hava aracının katıldığını bildirdi.

Konuya ilişkin açıklamada, ABD ve Güney Kore'nin hava kuvvetlerinin ortak tatbikatında gerçek mühimmat kullanıldığı, pilotların tehdidine karşı seyir füzeleri ve güdümlü bombalarla atış eğitimi aldığı aktarıldı.

Güney Kore ile ABD'nin "ortak savunma duruşunun güçlendirilmesi" hedefiyle düzenlediği "Özgürlük Kalkanı" adlı 11 gün süren ortak tatbikat, 14 Mart'ta tamamlandı.

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