Kuzey Kore'de savaş oyunu: Kim Jong Un tankın başına geçti
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Güney Kore ve ABD'ye göz dağı vermek amacıyla yürütülen saldırı tatbikatlarına katılmaya devam ediyor. Kuzey Koreli lider, devletin son güç gösterisinde yeni bir muharebe tankı kullandı.
SINIRDA GÜÇ GÖSTERİSİ
Devlet medyası KCNA'nın perşembe günü bildirdiğine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Güney Kore ve ABD'nin yürüttüğü ortak tatbikatlara cevaben sınırda güç gösterisi yapmaya devam ediyor.
Kim Jon Un, devletin son güç gösterisinde yeni bir muharebe tankının yer aldığı askeri tatbikata liderlik etti.