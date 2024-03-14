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Kuzey Kore'de savaş oyunu: Kim Jong Un tankın başına geçti

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Güney Kore ve ABD'ye göz dağı vermek amacıyla yürütülen saldırı tatbikatlarına katılmaya devam ediyor. Kuzey Koreli lider, devletin son güç gösterisinde yeni bir muharebe tankı kullandı.

Kuzey Kore'de savaş oyunu: Kim Jong Un tankın başına geçti - 1

SINIRDA GÜÇ GÖSTERİSİ

Devlet medyası KCNA'nın perşembe günü bildirdiğine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Güney Kore ve ABD'nin yürüttüğü ortak tatbikatlara cevaben sınırda güç gösterisi yapmaya devam ediyor.

Kim Jon Un, devletin son güç gösterisinde yeni bir muharebe tankının yer aldığı askeri tatbikata liderlik etti.

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Kore'de savaş oyunu: Kim Jong Un tankın başına geçti - 2

MUHAREBE TANKLARINI DENEDİ

Kuzey Koreli lider, yeni ana muharebe tankının ilk performans gösterisinde "vurucu gücünü" başarıyla göstermesinden "büyük memnuniyet" duyduğunu ifade etti.

Kuzey Kore'de savaş oyunu: Kim Jong Un tankın başına geçti - 3

"Eğitim tatbikatının" tank mürettebatının savaş becerilerini incelemek ve onları farklı taktiksel görevlere alıştırmak için tasarlandığı belirtildi.

Tatbikatta birlikler birbirlerine karşı savaştıkları bir "savaş oyunu" oynadı.

Kuzey Kore'de savaş oyunu: Kim Jong Un tankın başına geçti - 4

Tatbikatın ardından raporda yeni tanklar için, "En kötü savaş koşullarında hızla ilerleyen ağır tanklar, güçlü saldırılarla hedefleri anında vuruyor ve yüksek manevra kabiliyetine sahip güçlü savunma hatlarını aşıyor" denildi.

Kuzey Kore'de savaş oyunu: Kim Jong Un tankın başına geçti - 5

SEUL'Ü İŞGAL EDEN BİRLİK

KCNA, tatbikatın kazananı ilan edilen 105. Tank Tümeni'nin, Kore Savaşı sırasında Güney Kore'nin başkenti Seul'ü işgal eden birlik olduğunu söyledi.

Kuzey Kore'de savaş oyunu: Kim Jong Un tankın başına geçti - 6

TANK KULLANDI

Etkinlikte Kim Jong Un'a, Savunma Bakanı Kang Sun Nam'ın da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililer eşlik etti.

KCNA tarafından yayınlanan bir fotoğrafta, devlet medyasının tankı kendisinin kullandığını bildirdiği üzere, Kim Jong Un'un kafası tanktan dışarı çıkmış halde görülüyor.

Kuzey Kore'de savaş oyunu: Kim Jong Un tankın başına geçti - 7

Kim Jong Un, geçen hafta ülkenin askeri gücü olan Kore Halk Ordusu'nun topçu atış tatbikatına da liderlik etmişti.

Kuzey Kore'de savaş oyunu: Kim Jong Un tankın başına geçti - 8

KCNA, yaklaşık 10 milyon nüfusu olan Seul'e atıfta bulunarak, tatbikatın "düşmanın başkenti"nin ateş menzilinde bulunan sınıra yakın birimlerden oluştuğunu açıkladı.

Kuzey Kore'de savaş oyunu: Kim Jong Un tankın başına geçti - 9
Kuzey Kore'de savaş oyunu: Kim Jong Un tankın başına geçti - 10
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