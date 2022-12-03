Güney Kore'de binlerce kişi, greve giden TIR şoförlerine destek için bir araya geldi

Çoğunluğunu Kore Sendikalar Konfederasyonu üyelerinin oluşturduğu binlerce kişi, başkent Seul'de bir araya gelerek artan yakıt maliyetleri için greve giden TIR şoförlerinin işbaşı yapması için çağrı yapan hükümeti kınadı.



Protestocular, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol yönetimini, işçilere baskı yapmakla ve TIR şoförlerinin yakıt maliyetleriyle birlikte zorlaşan çalışma koşullarını görmezden gelmekle suçladı.



TIR şoförleri, 7 Haziran'da hükümetin artan akaryakıt fiyatlarına karşı harekete geçmesi talebiyle grev başlatmıştı. Hükümetten ayrıca 3 yıl uzattığı "Güvenli Nakliye Tarifesi" adlı taban ücret sistemini kalıcı hale getirmesi istenmişti.

1,2 MİLYAR DOLARLIK ZARAR



Yaklaşık bir hafta süren, 11 bin TIR şoförünün katıldığı grev, kargo taşımacılığında aksamaya ve maddi kayıplara neden olmuştu. Grevin yerel üretimi de etkilediği, 1,2 milyar dolarlık zarara neden olduğu bildirilmişti.



Ulaştırma Bakanlığı ile 14 Haziran 2022'de anlaşmaya varılmasının ardından greve son verilmişti.



TIR şoförleri altı aydan kısa bir süre sonra, 24 Kasım'da, 16 bölgede tekrar grev başlattıklarını duyurmuştu.



Yoon, TIR şoförlerinin işbaşı yapması için özel yetkilerini kullanabileceğini bildirmesinden kısa bir süre sonra, 29 Kasım'da, ilgili kararnameyi imzalamıştı.

