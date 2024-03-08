Güney Kore'de doktor grevi: Hükümetten geri adım

Güney Kore hükümeti yaptığı açıklamada, Güney Kore'nin intörn doktorların ücretlerini ve çalışma koşullarını iyileştirmek için hızla harekete geçeceklerini belirtti



Hükümet, yapılan açıklamada tam ölçekli bir sağlık krizi olduğunu inkar ettiğini söyledi.



Başbakan Han Duck-soo, genç doktorları aralıksız 36 saat çalışmaya zorlama şeklindeki mevcut uygulamanın doktorların greve gitmesinde kısmen sorumlu olduğunu ve değiştirilmesi gerektiğini söyledi.



İntörnlerin nöbet süresini 24 saate düşüreceklerini söyleyen başbakan, "Denemeye en kısa sürede başlayacağız," dedi.



Bu aydan itibaren pediatri alanındaki intörn doktorlara 1 milyon won yani 757 dolar tutarında ödenek verilecek.



Hükümetin diğer intörn doktorlar için de benzer ödemeler planladığı bildirildi.

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10 binden fazla intörn doktor, hükümetin dünyanın en hızlı yaşlanan nüfuslarından birinde doktor eksikliğini gidermek için tıp fakültelerine kabulleri yılda 2 bin artırma planını protesto ediyor.



Yetkililer, personelinin önemli bir kısmını intörn doktorların oluşturduğu büyük hastanelerde eylemlerinin "kaos" yarattığını söyledi.



Bunun üzerine Sağlık Bakan Yardımcısı Park Min-soo, "Bazılarının yaptığı gibi bir sağlık krizi yaşadığımızı öne sürmek abartıdır" açıkalamasında bulundu.



Geçtiğimiz hafta hükümet, hemşirelerin daha önce doktorlarla sınırlı olan bazı prosedürleri yerine getirmesine izin vermeye başlamıştı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin