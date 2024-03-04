Güney Kore, grevdeki doktorlara yaptırım için harekete geçti

LİSANS İPTALİ, HAPİS VEYA PARA CEZASI



Güney Kore’deki eğitim hastanelerinde görevli stajyer doktorlar hükümetin üniversitelere daha fazla tıp öğrencisi kabul etme planını protesto etmek amacıyla 20 Şubat'ta greve başlamıştı.



Güney Kore hükümeti greve katılan doktorlara yeniden işbaşı yapmaları için 29 Şubat’a dek süre verirken görevine dönmeyen doktorların 1 yıla kadar tıbbi lisans iptali, 3 yıl hapis ya da 30 milyon won (yaklaşık 705 bin lira) para cezasına çarptırılabileceği belirtilmişti.



Buna rağmen greve çıkan binlerce doktordan yalnızca 565’inin görevlerine geri döndüğü kamuoyuna yansımıştı.



Son olarak Seul polisi grevi destekleyen Kore Tabipler Birliği (KMA) ve Seul Tabipler Birliği'nin (SMA) merkezlerine baskın düzenleyerek grevi desteklediği iddia edilen yetkililerin cep telefonu ve bilgisayarlarında inceleme yapmıştı.

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