Güney Kore'de doktor grevi: Tabipler birliğine baskın düzenlendi

Güney Kore'de yaklaşık 10 bin intörn doktor (intörn iş gücünün yaklaşık yüzde 80'i) geçen hafta işi bıraktı.



Doktorlar, hükümetin yaşlanan toplumla başa çıkmak için tıp fakültesi kontenjanlarını keskin bir şekilde artırma planlarını protesto ediyor.



Bu haftanın başlarında hükümet polisten, işi bırakma eylemiyle bağlantılı kişileri soruşturmasını talep etti.



Seul polisi bugün Kore Tabipler Birliği'ne (KMA) baskın düzenlediğini doğruladı.



KMA, hükümeti "gözdağı verme taktikleri" nedeniyle eleştirdi ve ülkeyi "totaliter bir devlete" dönüştürmekle suçladı.



KMA, üyelerinin pazar günü Seul'de bir miting düzenleyeceğini ve yerel raporlara göre yaklaşık 25 bin kişinin katılmasının beklendiğini söyledi.



Güney Kore grevdeki doktorlara ay sonuna kadar süre verdi Haberi Görüntüle DOKTORLARIN LİSANSLARI İPTAL EDİLİYOR



Hükümet doktorlara işe dönmeleri için düne kadar süre vermişti. İşe dönmeyen doktorların lisanslarının iptal olacağını ve yasal işlemlerle karşılaşacağını açıklamıştı.



Sağlık bakanlığı, son tarihten sonra geri dönen doktorların sayısına ilişkin şu anda resmi bir veri bulunmadığını söyledi. Güney Kore'nin Yonhap haber ajansı grevdeki doktorların çoğunun işsiz kaldığını bildirdi.



Sağlık bakanlığına göre, geçen haftadan bu yana 15 büyük hastanede yapılması planlanan ameliyatların yaklaşık yarısı iptal edildi.



Güney Kore yasalarına göre doktorların grev yapması yasak. NTV’yi sosyal medyadan takip edin