Güney Kore grevdeki doktorlara ay sonuna kadar süre verdi

Güney Kore hükümeti grevdeki doktorlara şubat ayı sonuna kadar işlerine dönmeleri gerektiğini, aksi takdirde birçok büyük hastanedeki hastalara yönelik hizmetlerin kesintiye uğramasına neden oldukları için cezalandırılacaklarını söyledi.

Güney Kore grevdeki doktorlara ay sonuna kadar süre verdi

'deki intörn doktorların üçte ikisi, açığını gidermek amacıyla hükümetin tıp fakültesi artırma planını protesto etmek için işi bırakmıştı. Protesto, hastaneleri hastaları geri çevirmeye ve operasyonlarını iptal etmeye zorladı.

Güvenlik Bakanı Lee Sang-min, görev gücü toplantısının açılışında "Durumun ciddiyeti göz önüne alındığında, hükümet son savunmayı yapıyor" dedi ve hastanelerde kaosun arttığını ve acil servislerin "tehlikeli bir duruma" ulaştığını ekledi.

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AY SONUNA KADAR DÖNENLER SORUMLU TUTULMAYACAK

Bakan konuşmasında doktorlara işe dönme çağrısında bulunarak, "29 Şubat'a kadar geride bıraktığınız hastanelere dönerseniz, yaşananlardan sorumlu tutulmayacaksınız. Sesinizin en yüksek ve en etkili şekilde hastaların yanında olduğunuzda duyulacağını unutmamanızı önemle rica ederiz" dedi.

Hükümet daha önce, işe dönüş emrine uymayan doktorlara karşı kovuşturma, tutuklama ve tıbbi lisanslarının ellerinden alınması da dahil olmak üzere yasal işlem başlatılabileceği konusunda uyarmıştı.

Protesto yapan genç doktorlar, hükümetin doktor sayısını artırmaya çalışmadan önce maaş ve çalışma koşullarıyla ilgilenmesi gerektiğini söylüyor.

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LİSANSLARI EN AZ 3 AY ASKIYA ALINACAK

Sağlık bakan yardımcısı Park Min-soo, 1 Mart'a kadar işe geri dönmeyenlerin yasal işlemlerin yanı sıra tıbbi lisanslarının en az üç ay süreyle askıya alınacağını söyledi.

Kıdemli doktorlar ve özel pratisyenler greve katılmadı ancak hükümete tıp fakültesi kontenjanlarını artırma planını iptal etmesi yönünde çağrıda bulunan mitingler düzenlediler.

Birçok Güney Koreli, Başkan Yoon Suk Yeol'un öncülük ettiği planı destekliyor.

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