Güney Kore grevdeki doktorlara ay sonuna kadar süre verdi

AY SONUNA KADAR DÖNENLER SORUMLU TUTULMAYACAK



Bakan konuşmasında doktorlara işe dönme çağrısında bulunarak, "29 Şubat'a kadar geride bıraktığınız hastanelere dönerseniz, yaşananlardan sorumlu tutulmayacaksınız. Sesinizin en yüksek ve en etkili şekilde hastaların yanında olduğunuzda duyulacağını unutmamanızı önemle rica ederiz" dedi.



Hükümet daha önce, işe dönüş emrine uymayan doktorlara karşı kovuşturma, tutuklama ve tıbbi lisanslarının ellerinden alınması da dahil olmak üzere yasal işlem başlatılabileceği konusunda uyarmıştı.



Protesto yapan genç doktorlar, hükümetin doktor sayısını artırmaya çalışmadan önce maaş ve çalışma koşullarıyla ilgilenmesi gerektiğini söylüyor.



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Sağlık bakan yardımcısı Park Min-soo, 1 Mart'a kadar işe geri dönmeyenlerin yasal işlemlerin yanı sıra tıbbi lisanslarının en az üç ay süreyle askıya alınacağını söyledi.



Kıdemli doktorlar ve özel pratisyenler greve katılmadı ancak hükümete tıp fakültesi kontenjanlarını artırma planını iptal etmesi yönünde çağrıda bulunan mitingler düzenlediler.



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