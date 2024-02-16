Dünyadaki doktorlardan uzayda ameliyat

UZAKTAN AMELİYAT NASIL GERÇEKLEŞTİ?



Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleşen ameliyat denemesinde lastik bantlarla simüle edilmiş dokuyu robot bir eliyle kontrol etti ve diğer eliyle dokuya kesik attı.



Toplam altı cerrah, robotla uzaktan testler gerçekleştirdi ve ortak bir cerrahi görev olan "doğru doku parçasını basınç altında kestikleri operasyon" başarılı kabul edildi.



Uzayda bir robotu Dünya'dan kontrol etmeye çalışırken karşılaşılan zorluklardan biri gecikme veya komutun gönderilmesi ile robotun onu alması arasındaki zaman farkıdır.



Denemeye katılan cerrahlar gecikmenin saniyenin yaklaşık 0,85'i olduğunu söyledi.



Ameliyat sırasında beş saniye sonsuzluk kadar uzun bir süre olabilir ve yarım saniye bile önem arz edebilir. Gecikmeye rağmen cerrahların görevleri tamamlamayı başardığı duyuruldu.



Nebraska Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre elde edilen bulgular, kırsal alanlar veya askeri savaş alanları gibi Dünya üzerindeki cerrahi seçeneklerin genişletilmesi açısından da önemli.

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