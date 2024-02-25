Güney Kore'de doktorların grevi hükümeti zora sokacak

Güney Kore'de doktorların "tıp fakültesi kontenjanlarının artırılması" kararını protesto etmek için başladığı grevler altıncı gününe girdi. Sağlık sistemini aksatan eylemler, hükümet üzerindeki baskıyı artıracak.

Güney Kore'de doktorların grevi hükümeti zora sokacak

'de doktorların, "tıp fakültesi kontenjanlarının artırılması" kararını protesto etmek için başladığı geniş çaplı eylemleri sürüyor.

Grevlerin başlamasının ardından Güney Koıre, halk sağlığı alarmını ilk kez "ciddi"ye yükseltmişti.

Stajyer doktorların protestolarının, yeni tıp mezunlarının staj yapmayı reddetmesiyle daha da şiddetlenmesi bekleniyor.

Seul merkezli Yonhap News'in haberine göre, hükümetin tıp öğrencilerinin sayısını artırma planına karşı yapılan geniş çaplı protestoya katılma hareketi, hükümet üzerinde zaten artan baskıyı daha da artıracak gibi görünüyor.

Güney Kore'de doktorların grevi hükümeti zora sokacak - 1

STAJ YAPMAYI REDDEDİYORLAR

Chonnam Ulusal Üniversite Hastanesi, Jeju Ulusal Üniversite Hastanesi, Pusan Ulusal Üniversite Hastanesi ve Soonchunhyang Üniversitesi Cheonan Hastanesi'ndeki 188 stajyer adayı staj yapmayı reddetti.

Güney Kore'deki hastaneler, stajyer doktorların geniş çaplı grevi bugün,  altıncı gününe girdi.

Protestolar, aralarında stajyer doktorların da bulunduğu binlerce genç doktorun, hükümetin gelecek yıl tıp fakültelerine 2 bin öğrenci daha kabul etme planına karşı toplu istifalarını sunmalarının ardından geçen salı günü başladı.

Halihazırda Güney Kore tıp eğitimi için 3 bin 58 öğrenci kabul ediyor.

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