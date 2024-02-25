Güney Kore'de doktorların grevi hükümeti zora sokacak

Güney Kore'de doktorların, "tıp fakültesi kontenjanlarının artırılması" kararını protesto etmek için başladığı geniş çaplı eylemleri sürüyor.

Grevlerin başlamasının ardından Güney Koıre, halk sağlığı alarmını ilk kez "ciddi"ye yükseltmişti.

Stajyer doktorların protestolarının, yeni tıp mezunlarının staj yapmayı reddetmesiyle daha da şiddetlenmesi bekleniyor.



Seul merkezli Yonhap News'in haberine göre, hükümetin tıp öğrencilerinin sayısını artırma planına karşı yapılan geniş çaplı protestoya katılma hareketi, hükümet üzerinde zaten artan baskıyı daha da artıracak gibi görünüyor.