Güney Kore'de Yüksek Mahkeme eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'ye verilen hapis ve para cezasının artırılmasına karar verdi.



Yüksek Mahkeme, Seul mahkemesinin eski devlet başkanı hakkında nisan ayında rüşvet, şantaj ve görevi suistimal suçlarından verdiği 24 yıl hapis ve 18 milyar won (yaklaşık 16,8 milyon dolar) para cezasını, 25 yıl hapis ve 20 milyar won (yaklaşık 17,8 milyon dolar) para cezasına çıkardı.



Mahkeme, savunma makamının ve savcıların temyize başvurabilmeleri için bir hafta süre verdi.



GÖREVİNDEN AZLEDİLEN İLK DEVLET BAŞKANI



Ülkeyi 1961-1979 yıllarında yöneten diktatör Park Chung-hee'nin kızı olan Park, ilk kez 1997'de muhafazakar Kore Özgürlük Partisinin (LKP) öncüsü olan Büyük Ulusal Partiye katılmış ve zaman içinde muhafazakar siyasi hareketin en önemli figürlerinden biri haline gelmişti.



Park liderliğinde parti üst üste seçimlerde başarılı olmuş, parlamentoda çoğunluğu sağlamış ve 2013'de devlet başkanlığı seçimlerini kazanmıştı.



Park'ın koltuğunu kaybetmesine yol açan skandal, yakın dostu Choi Soon-sil'in, resmi görevi bulunmamasına rağmen önemli devlet işlerine müdahil olduğunun, devlet başkanı ile ilişkisini kullanarak iş adamlarını bazı vakıflara bağış yapmaya zorladığının ortaya çıkmasıyla patlak vermişti.



Kültür ve spor faaliyetlerini destekleme adı altında yardım kuruluşlarından zimmetine yaklaşık 9 milyon dolar geçirmekle suçlanan Choi, 3 Aralık'ta tutuklanmıştı.



Güney Kore Parlamentosu, 9 Aralık 2016'da Park hakkında soruşturma açılmasına karar vermiş ve Park'ın yetkileri geçici olarak Başbakan Hwang Kyo-ahn'a devredilmişti.



Anayasa Mahkemesinin 8 yargıçtan oluşan heyeti, 10 Mart'ta Park'ın devlet başkanlığı görevinden azledilmesine oy birliğiyle karar vermişti.



Seul Merkez Bölge Mahkemesi, 30 Mart'ta rüşvet, görevi kötüye kullanma, baskı ve hükümet sırlarının sızdırılmasıyla suçlanan Park hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.



Park, ülke tarihinde görevinden azledilen ilk devlet başkanı olmuştu.

