Güney Kore'de ikinci kez bir siyasetçi saldırıya uğradı

BU AY İKİNCİ SALDIRI



2 Ocak'ta, Güney Kore'nin ana muhalefet partisinin lideri Lee Jae-myung, kalabalığın arasından geçerken boynundan bıçaklanmıştı.Lee Jae-myung hastaneye kaldırılmasının ardından yaklaşık sekiz gün sonra taburcu edilmişti.



Saldırısının siyasi amaçlı olduğunu söyleyen şüpheli tutuklandı ve cinayete teşebbüsle suçlanması bekleniyor.



Ana muhalefet lideri Lee, sosyal medyada yaptığı açıklamada Perşembe günkü saldırıyı "inanılmaz" olarak nitelendirdi ve "Hiçbir siyasi terörizm kabul edilemez" dedi.



Siyasi yelpazenin her iki tarafındaki politikacılara yalnızca birkaç hafta arayla düzenlenen saldırılar, Güney Kore siyasetinde artan kindar tutumun bir göstergesi olabilir.

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