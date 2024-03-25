Güney Kore'de profesör doktorlar da istifalarını sunuyor

NE OLMUŞTU?



Güney Kore Sağlık ve Refah Bakanlığı, kırsal ve önemli tıbbi alanlarda sağlık hizmetlerinin yetersizliği sebebiyle tıp fakültesi kontenjanlarının 2 bin kişi artırılmasına karar vermişti.



Bunun üzerine ülkedeki doktorlar, 20 Şubat'ta başta başkent Seul olmak üzere birçok kentte hükümetin planının "tıbbi eğitim ve hizmet kalitesini bozacağı" gerekçesiyle protestolar düzenlemiş, binlerce intörn doktor istifasını sunmuştu.



HEMŞİRELERİN YETKİSİ ARTTI



İntörn ve asistan doktorların topluca istifa etmesi nedeniyle 8 Mart'ta hemşirelere acil servisteki hastalara kalp masajı ve ilaç tedavisi uygulama izni verilmişti.



LİSANSLAR ASKIYA ALINDI



İstifalarını sunan yaklaşık 5 bin intörn doktora lisanslarının askıya alınacağı yönünde uyarı bildirimi yollanmıştı.



Tıp profesörleri, 16 Mart'ta, kontenjanların artırılmasını protesto eden intörn doktorlar konusunda hükümetin çözüm bulmasını sağlamak için 25 Mart'tan itibaren çalıştıkları üniversitelere istifalarını sunacaklarını bildirmişti.



"KORE HALKINA ŞANTAJ"



Hükümet, kontenjanların artırılmasını protesto eden intörn doktorlara destek amacıyla istifalarını sunmaya hazırlanan çok sayıda tıp fakültesi profesörünü, "Kore halkına şantaj yapmakla" suçlamıştı.



Protestolar sürerken 2 bin ek kontenjan, ülkedeki üniversitelere paylaştırılmış ve başkent Seul'deki tıp fakültelerine ise ek kontenjan tahsis edilmemişti.

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