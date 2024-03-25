imsakiye

Güney Kore'de profesör doktorlar da istifalarını sunuyor

Güney Kore'de artırılan tıp fakültesi kontenjanlarını protesto eden intörn doktorlara destek veren tıp profesörleri istifalarını sunmaya başladı.

Güney Kore'de profesör doktorlar da istifalarını sunuyor

Yonhap'ın haberine göre, 'de ülke genelindeki 40 tıp fakültesinden 19'unda çalışan profesörler ortak bildiri imzaladı.

Büyük üniversite hastanelerinde kıdemli olarak görev yapan profesörler bildiride, bugün istifalarını sunmaya ve çalışma saatlerini azaltmaya başladıklarını duyurdu.

İstifasını sunan tıp profesörleri, sağlık sektörünün etkilenmemesi için işi hemen bırakmayacakları konusunda güvence verdi.

Güney Kore'de grev: 4 bin 900 doktorun lisansı iptal ediliyor

Güney Kore'de grev: 4 bin 900 doktorun lisansı iptal ediliyor

Haberi Görüntüle

NE OLMUŞTU?

Güney Kore Sağlık ve Refah Bakanlığı, kırsal ve önemli tıbbi alanlarda sağlık hizmetlerinin yetersizliği sebebiyle tıp fakültesi kontenjanlarının 2 bin kişi artırılmasına karar vermişti.

Bunun üzerine ülkedeki doktorlar, 20 Şubat'ta başta başkent Seul olmak üzere birçok kentte hükümetin planının "tıbbi eğitim ve hizmet kalitesini bozacağı" gerekçesiyle protestolar düzenlemiş, binlerce intörn doktor istifasını sunmuştu.

HEMŞİRELERİN YETKİSİ ARTTI

İntörn ve asistan doktorların topluca istifa etmesi nedeniyle 8 Mart'ta hemşirelere acil servisteki hastalara kalp masajı ve ilaç tedavisi uygulama izni verilmişti.

LİSANSLAR ASKIYA ALINDI

İstifalarını sunan yaklaşık 5 bin intörn doktora lisanslarının askıya alınacağı yönünde uyarı bildirimi yollanmıştı.

Tıp profesörleri, 16 Mart'ta, kontenjanların artırılmasını eden intörn doktorlar konusunda hükümetin çözüm bulmasını sağlamak için 25 Mart'tan itibaren çalıştıkları üniversitelere istifalarını sunacaklarını bildirmişti.

"KORE HALKINA ŞANTAJ"

Hükümet, kontenjanların artırılmasını protesto eden intörn doktorlara destek amacıyla istifalarını sunmaya hazırlanan çok sayıda tıp fakültesi profesörünü, "Kore halkına şantaj yapmakla" suçlamıştı.

Protestolar sürerken 2 bin ek kontenjan, ülkedeki üniversitelere paylaştırılmış ve başkent Seul'deki tıp fakültelerine ise ek kontenjan tahsis edilmemişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...