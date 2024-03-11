Güney Kore'de grev: 4 bin 900 doktorun lisansı iptal ediliyor

Güney Kore hükümeti, bugün yaptığı açıklama ile grev nedeniyle işi bırakan intörn doktorlara yönelik yaptırımların uygulamaya geçmeye başladığını bildirdi.



20 Şubat'tan beri hükümetin tıp fakültelerinin kontenjanlarını genişletmeye yönelik planlarını protesto eden 4 bin 900 intörn doktorun lisansları iptal edilecek.



Grev, hükümetin, Güney Kore'nin hızla yaşlanan nüfusuna hizmet etmek için gerekli olduğunu söylediği doktor sayısını keskin bir şekilde artırma planlarının ardından gerçekleşti.



Sağlık görevlileri, artışın hizmet kalitesini düşüreceğini savunuyor.



Yaklaşık 12 bin intörn doktor (stajyer işgücünün yüzde 93'ü) hükümetin işe dönüş emirlerine ve yasal işlem tehditlerine rağmen hastanelere dönmedi.



Bu da Seul hükümetini askeri sağlık görevlilerini harekete geçirmeye zorladı.



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Güney Kore Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, hastanelere dönmelerini söyleyen özel emirlere karşı gelen binlerce intörn doktora tıbbi lisansların askıya alınmasına yönelik ilk adım olan idari bildirimler gönderdiğini söyledi.



Sağlık bakanlığı sağlık ve tıbbi politika bölüm müdürü Chun Byung-wang gazetecilere verdiği demeçte, "8 Mart itibarıyla bildirimler 4 bin 900'den fazla intörn doktora gönderildi" ifadelerini kullandı.



Hükümet daha önce grev yapan doktorları lisanslarının üç ay süreyle askıya alınacağı konusunda uyarmıştı. Bu cezanın doktorların uzman olma sürelerini en az bir yıl geciktireceği öngörülüyor.

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Seul, tam kapsamlı bir sağlık krizinin yaşandığını yalanladı ancak askeri doktorların bu hafta çarşamba gününden itibaren sivil hastanelerde çalışmaya başlayacağı bildirildi.



Hükümet, gelişmiş ülkeler arasında en düşük doktor-nüfus oranlarından biri olarak nitelendirdiği durumu ele almak için gelecek yıldan itibaren tıp fakültelerine her yıl 2 bin öğrenci daha kabul etmeyi planlıyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin