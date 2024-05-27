Güney Kore'nin iddiası gerçek oluyor: Kuzey Kore'den uydu uyarısı

Nükleer silah ve balistik füze programını sürdürerek Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerini artıran Kuzey Kore’den bu kez “uydu” uyarısı geldi. Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne (JCG) bildirimde bulunan Pyongyang, 27 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında uydu fırlatma girişiminde bulunacağını duyurdu. Kuzey Kore, Sarı Deniz ve Filipinler'in doğusundaki Pasifik Okyanusu açıklarına uyduyu taşıyan roketin ya da roket parçalarının düşebileceği konusunda uyarırken, teyakkuza geçen JCG bölgede seyreden gemilere dikkatli olma çağrısında bulundu.

GÜNEY KORE İDDİASI GERÇEK OLUYOR



Güney Kore ordusu, nükleer silahlara sahip Kuzey'in yörüngeye ikinci bir askeri keşif aracı yerleştirme çabası olabilecek bir uydu fırlatma hazırlığına dair olası işaretler tespit ettiğini açıklamıştı.



Kuzey Kore geçen yıl ilk casus uydusunu fırlatmış ve lider Kim Jong Un'un dünyanın diğer bölgelerinin yanı sıra Beyaz Saray ve Pentagon'un çekilen fotoğraflarını incelediğini iddia etmişti.



Pyongyang yönetimi 2024 yılında da yeni uyduları yörüngeye göndermeyi hedeflediğini duyurmuştu.

CASUS UYDU NEDİR?

Casus uydular hem askeri amaçlarla hem de istihbarat amacıyla kullanılabiliyor.

Asker hareketlerini tespit etme, nükleer silahların sökülmesini ve radyo sinyallerini izleme, fırlatılan füzeleri tespit etme, net konum bilgisi sağlama gibi istihbarat işlerini gerçekleştirebiliyorlar.

Dünya'nın yörüngesinde uçan bu uydular, kameralarıyla yeryüzünü tarayabiliyor. Bu uyduların sadece 10 cm genişliğindeki nesneleri bile görebildiği tahmin ediliyor.