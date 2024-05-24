Güney Kore, Kuzey Kore'nin casus uydu fırlatma hazırlığında olduğunu iddia etti

Fox News'ün haberine göre, Güney Koreli bir askeri yetkili, Güney Kore ve ABD istihbarat yetkililerinin Kuzey Kore'nin faaliyetlerini yakından izlediğini belirtti.

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore 'de, nükleer silahlara sahip Kuzey'in yörüngeye ikinci bir askeri keşif aracı yerleştirme çabası olabilecek bir uydu fırlatma hazırlığına dair olası işaretler tespit ettiğini açıkladı.

İLK CASUS UYDUSUNU GEÇEN YIL FIRLATMIŞTI

Kuzey Kore geçen yıl ilk casus uydusunu fırlatmış ve lider Kim Jong Un'un dünyanın diğer bölgelerinin yanı sıra Beyaz Saray ve Pentagon'un çekilen fotoğraflarını incelediğini iddia etmişti.



Ancak devlet medyası uydu tarafından çekilen herhangi bir fotoğraf yayınlamadı.

ASKERİ ANLAŞMANIN BİR KISMI ASKIYA ALINDI



Fırlatma, ABD ve müttefiklerinin yaptırımlarıyla karşılandı ve Seul'ün 2018'de Pyongyang ile imzaladığı askeri anlaşmanın bir kısmını askıya almasına neden oldu.



Pyongyang buna karşılık olarak anlaşmayı iptal etti ve sınır yakınlarında daha önce yıkılan muhafız evlerini restore etti.