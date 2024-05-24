Güney Kore, Kuzey Kore'nin casus uydu fırlatma hazırlığında olduğunu iddia etti

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'de, nükleer silahlara sahip Kuzey'in yörüngeye ikinci bir askeri keşif aracı yerleştirme çabası olabilecek bir uydu fırlatma hazırlığına dair olası işaretler tespit ettiğini açıkladı.
Fox News'ün haberine göre, Güney Koreli bir askeri yetkili, Güney Kore ve ABD istihbarat yetkililerinin Kuzey Kore'nin faaliyetlerini yakından izlediğini belirtti.
Yetkili, faaliyetlerin Kuzey Kore'nin ana uzay uçuş merkezinin bulunduğu ülkenin kuzeybatı bölgesi Dongchang-ri'de tespit edildiğini söyledi.
İLK CASUS UYDUSUNU GEÇEN YIL FIRLATMIŞTI
Kuzey Kore geçen yıl ilk casus uydusunu fırlatmış ve lider Kim Jong Un'un dünyanın diğer bölgelerinin yanı sıra Beyaz Saray ve Pentagon'un çekilen fotoğraflarını incelediğini iddia etmişti.
Ancak devlet medyası uydu tarafından çekilen herhangi bir fotoğraf yayınlamadı.
ASKERİ ANLAŞMANIN BİR KISMI ASKIYA ALINDI
Fırlatma, ABD ve müttefiklerinin yaptırımlarıyla karşılandı ve Seul'ün 2018'de Pyongyang ile imzaladığı askeri anlaşmanın bir kısmını askıya almasına neden oldu.
Pyongyang buna karşılık olarak anlaşmayı iptal etti ve sınır yakınlarında daha önce yıkılan muhafız evlerini restore etti.
Bu yılın başlarında Güney Kore, Kuzey Kore ile girdiği uzay yarışının ortasında Florida'daki John F. Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX Falcon 9 roketiyle ikinci yerli casus uydusunu fırlattı.
Pyongyang, uydu fırlatmasını meşru müdafaa hakkının bir parçası olarak savunmuş ve Washington'un tepkisini Güney Kore'nin kendi uydusunu fırlatması karşısında "çifte standart" olarak nitelendirerek kınamıştı.
SPACEX CASUS UYDULARI FIRLATMIŞTI
SpaceX, geçtiğimiz günlerde ABD Ulusal Keşif Ofisi adına gerçekleştirdiği NROL-146 misyonuyla casus uyduları taşıyan Falcon-0 roketini başarılı bir şekilde uzaya fırlatmıştı.
ABD istihbaratından bazı kaynaklar, şirketin sahibi olan Elon Musk'ın SpaceX ile ulusal güvenlik teşkilatları arasındaki bağların derinleştiğini söyledi.
ELON MUSK CASUS UYDU AĞI KURABİLİR
Teknoloji milyarderi Elon Musk'a ait SpaceX şirketinin ABD istihbarat teşkilatı ile gizli bir sözleşme kapsamında yüzlerce casus uydudan oluşan bir ağ kuracağı iddia edilmişti.
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