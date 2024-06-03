Gürcistan parlamentosu "yabancı ajan" yasasını imzaladı

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Shalva Papuashvili, artışmalı “yabancı ajan” yasasını imzaladığını açıkladı.



Papuashvili bugün yaptığı açıklamada, “Bugün, temel amacı Gürcistan'ın siyasi, ekonomik ve sosyal sistemlerinin sürdürülebilirliğini güçlendirmek olan yabancı etkinin şeffaflığına ilişkin yasayı imzaladım” dedi.

"Yabancı Etkinin Şeffaflaştırılması" kanun tasarısı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan tüm kuruluşların yabancı etki ajanı olarak kayıt yaptırması ve buna uymayanların para cezasına çarptırılmasını öngörüyor.

Parlamento çoğunluğu lideri Mamuka Mdinaradze, nisan ayında tasarı oylaması sürerken yaptığı açıklamada, Gürcistan'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının finansmanının yüzde 90'ından fazlasının şeffaf olmadığını savunmuştu.



"RUS YASASI" OLARAK GÖRÜLÜYOR

Batı'nın kınamalarına ve cumhurbaşkanının vetosuna rağmen kabul edilen yasa tasarısı, ülkede şiddetli kitlesel protestolara neden oldu.

Çok sayıda kişi gözaltına alındığı eylemlerde sert polis müdahaleleri yaşandı.

Yasaya tepki gösterenler, bunun bir "Rus yasası" olduğunu ve Rusya'da muhaliflerin bastırılması için uygulanan yasalarla kıyaslıyor.