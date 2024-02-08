Gürcistan'da heyelan: Ölü sayısı 11'e çıktı

Gürcistan'da şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Gürcistan'da heyelan: Ölü sayısı 11'e çıktı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İmereti ve Acara bölgelerinde şiddetli yağışların ardından oluşan nedeniyle bazı kişilerin toprak altında kaldığı belirtildi.

Açıklamada, İmereti bölgesinde Bagdati Belediyesine bağlı Nergeeti köyünde 200 kişilik arama kurtarma ekibinin çalışması sonucu 9 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

Açıklamada toprak altında kalanların tamamına ulaşılması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği bildirildi.

Acara bölgesinin Khulo Belediyesine bağlı Tsoniarisi ve Tkhilvana köylerindeki toprak kaymalarında de 2 kişi yaşamını yitirmişti.

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