Gürcistan'dan, Rusya'nın vizeleri kaldırma kararına tepki

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, sosyal medya hesabından, Rusya'nın Gürcistan vatandaşları için vize uygulamasını 15 Mayıs'tan itibaren kaldırması ve Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan'a uçuşları ve turizm şirketlerinin Gürcistan'a yönelik tur paketi satışıyla ilgili yasakları sonlandırmasına tepki gösterdi.



Rusya'nın bu kararını "provokasyon" olarak nitelendiren Zurabişvili, "Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını sürdürdüğü ve topraklarımızı işgal ettiği sürece, Gürcistan ile doğrudan uçuşların yeniden başlaması ve vize uygulamasının kaldırılması kabul edilemez." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Rusya'nın vize uygulamasını kaldırma kararının Gürcistan'da siyasi partiler arasında bir gerginlik yaratabileceğini ileri sürdü.



Rusya'nın benzer kararları aslında kendi çıkarları doğrultusunda verdiğini savunan Zurabişvili, "Rusya ülkemizin topraklarını işgal eden ve tüm dünya için saldırgan bir ülke olduğu sürece, ne vize uygulamasının kaldırılmasına ne de uçuşların tekrar başlatılmasına ihtiyacımız yok. Bu davranış zamansız ve kabul edilemez." diye konuştu.

