ABD’yi hortum vurdu: 7 kişi öldü

ABD’nin Teksas eyaletinin kuzeyinde meydana gelen hortum nedeniyle 7 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

ABD’yi hortum vurdu: 7 kişi öldü

’nin Teksas, Oklahoma ve Arkansas eyaletlerini hortum vurdu. Teksas'ta beyzbol topu büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle bina ve araçlar hasar gürdü.

TEKSAS'TA 5 ÖLÜ

Teksas’ın Oklahama sınırında meydana gelen hortumda 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Hayatını kaybedenlerden üçünün aynı aileden olduğu ifade edilirken, Teksas’ın Denton kentinde yaralılar olduğu ve helikopterlerle hastaneye sevk edildikleri kaydedildi.

ARKANSAS'TA 2 ÖLÜ

Teksas'ın yanı sıra Arkansas eyaletinde de etkili olan hortumda 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Hayatını kaybedenlerden birinin 26 yaşında olduğu ve cansız bedeninin hasar gören evinin dışında bulunduğu aktarıldı.

DÜĞÜNDE YARALANDILAR

nedeniyle Oklahama’da da hasar meydana gelirken, hortum meydana geldiği sırada bir düğüne katılanlardan bazıları yaralandı. Kamyonlar devrildi, evler hasar gördü ve yaklaşık 250 bin hane elektriksiz kaldı.

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