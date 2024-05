İngiltere'de enfekte kan skandalı: Kurbanlar dava açtı

İngiltere’de 1970-1991 yılları arasında 30 bin kişinin sağlık hizmetleri aldığı sırada HIV ve hepatit virüsü taşıyan enfekte kan verilmesi nedeniyle rahatsızlandı veya hayatını kaybetti.

Yaklaşık 500 kişinin hükümete karşı açtığı, kamu görevinde suistimal anlamına gelen dava 2017'de başladı ancak skandalla ilgili soruşturma tamamlanana kadar durduruldu.

Dava gerekçesi olarak, hükümetin kişisel yaralanma veya kayıpları önlemek için makul özen gösterme yükümlülüğünü ihlal ettiği iddiası öne sürüldü.



Halihazırda 3 bin olan ölüm sayısı, 1970'lerden 90'ların başlarına kadar hepatit C, HIV veya her ikisi ile enfekte olan yaklaşık 30 bin kişi arasında her hafta giderek artıyor.



ÇOCUKLAR "ARAŞTIRMA NESNESİ" OLDU



Enfekte kan skandalında hayatta kalanlar ve ölen kişilerin yakınları, rıza olmadan deneysel tedavi uygulandıktan sonra hepatit ve HIV'e yakalandıkları için bir okula dava açıyor.



Yeni bir rapor, hemofili hastaları için özel bir okul olan Treloar Koleji'ndeki çocukların "araştırma nesneleri" olarak kullanıldığını, ancak enfeksiyon risklerinin göz ardı edildiğini ortaya çıkardı. Okula devam eden 122'den sadece 30 öğrenci kaldı.



Treloar'a karşı dava 2022'de açıldı, ancak sağlık bakanına karşı açılan dava gibi soruşturma sonuçlanıncaya kadar durduruldu.