Haiti sokaklarında dehşet: Yüzlerce mahkum hapishaneden kaçtı

"BU SİLAHLARLA ÜLKEYİ ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ"



"Barbecue" olarak da bilinen Haitili çete lideri Jimmy Cherizier, Başbakan Ariel Henry'yi devirme çabalarına devam edeceğini belirtmişti.



Cherizier, “Haiti Ulusal Polisi ve ordusundan sorumluluğu üstlenip Ariel Henry'yi tutuklamasını istiyoruz. Bir kez daha söylüyorum, nüfus bizim düşmanımız değil; silahlı gruplar da sizin düşmanınız değil. Ariel Henry'yi ülkenin kurtuluşu için tutuklayın. Bu silahlarla ülkeyi özgürleştireceğiz ve bu silahlar ülkeyi değiştirecek” diye konuştu.



Haitili bir kolluk kuvveti kaynağı CNN'e yaptığı açıklamada, çetelerin Perşembe gününden bu yana şehirdeki çok sayıda polis karakoluna saldırdığını, en az dört kişinin öldüğünü ve bazı karakolların yakıldığını söyledi.

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