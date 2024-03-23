Haiti'de çete şiddeti: Açlık rekor seviyelere yükseldi

4,97 MİLYON İNSAN KITLIKLA KARŞI KARŞIYA



Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporunda yaklaşık 11,5 milyonluk Haiti nüfusundan 4,97 milyon insanın açlıktan kaynaklanan krizle karşı karşıya olduğu kaydedildi.



Sekiz bölgenin artık "acil durum" aşamasında olduğu değerlendirildi; bu, kıtlıktan önceki en kötü seviye olarak biliniyor.



Haiti, ülkeyi ele geçiren çetelerin bir dizi saldırı başlatmasından bu yana şiddetle mücadele ediyor. Çatışmalarda binlerce kişi öldü ve yüz binlerce kişi yerinden edildi.



Haiti'de kriz: BM'nin çocuklara yardımı yağmalandı Haberi Görüntüle HALKIN YÜZDE 5'İ İNSANİ YARDIMA ERİŞEBİLİYOR



Bölge liderleri bir geçiş konseyi oluşturmaya çalışıyor ve Başbakan Ariel Henry, konsey kurulduğunda görevinden istifa edeceğine söz verdi.



Haitililerin yalnızca yüzde 5'i insani gıda yardımına ulaşabiliyor.



BM verilerine göre, bu ay sadece iki hafta içinde 30 binden fazla insan başkentteki şiddet ve kıtlıklardan kaçmak zorunda kalarak yerinden edildi.



Yardım grubu Mercy Corps'un Haiti kolunun başında bulunan Laurent Uwumuremyi, çetelerin artık başkentin neredeyse yüzde 90'ını kontrol ettiğini, temel işlerin imkansız olduğunu, altyapının çöktüğünü, malzeme sıkıntısının olduğunu ve hastanelerin çökmenin eşiğinde olduğunu söyledi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin