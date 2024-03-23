imsakiye

Haiti'de çete şiddeti: Açlık rekor seviyelere yükseldi

Çete şiddetinin artarak büyüdüğü Haiti'de sular durulmuyor. Başkent Port-au-Prince'in yüzde 90'ı şu an silahlı çetelerin kontrolü altında. Çete üyeleri Birleşmiş Milletler tarafından ulaştırılmaya çalışılan yardımları yağmalamaya ve halkı felakete sürüklemeye devam ediyor. Son raporlar, Haiti'de açlık düzeyinin son zamanlarda rekor seviyelerde yükseldiğini ortaya koyuyor. Buna göre Haiti'de halk gıda güvensizliğinde, "kıtlık" olarak tanımlanan en üst seviyeden bir önceki aşama olan "acil durum" seviyesinde.

Haiti'de çete şiddeti: Açlık rekor seviyelere yükseldi

Uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan açıklamada, Haiti halkının neredeyse yarısının, çete şiddetinin arttığı dönemde kıtlıkla mücadele ettiği belirtildi.

Enflasyon ve kötü hasatların da Haiti'yi tarihteki en kötü "gıda güvensizliği" seviyesine ittiği kaydedildi.

Gıda Programı Haiti direktörü Jean-Martin Bauer, "Artan açlık, ülkeyi parçalayan güvenlik krizini körüklüyor. Şimdi acil eyleme ihtiyacımız var; geniş ölçekte yanıt vermeyi beklemek bir seçenek değil" dedi.

BM: Haiti'de 5,5 milyon kişi insani yardıma muhtaç

BM: Haiti'de 5,5 milyon kişi insani yardıma muhtaç

Haberi Görüntüle

4,97 MİLYON İNSAN KITLIKLA KARŞI KARŞIYA

Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporunda yaklaşık 11,5 milyonluk Haiti nüfusundan 4,97 milyon insanın açlıktan kaynaklanan krizle karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Sekiz bölgenin artık "acil durum" aşamasında olduğu değerlendirildi; bu, kıtlıktan önceki en kötü seviye olarak biliniyor.

Haiti, ülkeyi ele geçiren çetelerin bir dizi başlatmasından bu yana şiddetle mücadele ediyor. Çatışmalarda binlerce kişi öldü ve yüz binlerce kişi yerinden edildi.

Haiti'de kriz: BM'nin çocuklara yardımı yağmalandı

Haiti'de kriz: BM'nin çocuklara yardımı yağmalandı

Haberi Görüntüle

HALKIN YÜZDE 5'İ İNSANİ YARDIMA ERİŞEBİLİYOR

Bölge liderleri bir geçiş konseyi oluşturmaya çalışıyor ve Başbakan Ariel Henry, konsey kurulduğunda görevinden istifa edeceğine söz verdi.

Haitililerin yalnızca yüzde 5'i insani gıda yardımına ulaşabiliyor.

BM verilerine göre, bu ay sadece iki hafta içinde 30 binden fazla insan başkentteki ve kıtlıklardan kaçmak zorunda kalarak yerinden edildi.

Yardım grubu Mercy Corps'un Haiti kolunun başında bulunan Laurent Uwumuremyi, çetelerin artık başkentin neredeyse yüzde 90'ını kontrol ettiğini, temel işlerin imkansız olduğunu, altyapının çöktüğünü, malzeme sıkıntısının olduğunu ve hastanelerin çökmenin eşiğinde olduğunu söyledi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...