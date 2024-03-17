Haiti'de kriz: BM'nin çocuklara yardımı yağmalandı

Haiti'nin başkentinde çete şiddeti ve insani kriz büyümeye devam ediyor.
Birleşmiş Milletler bünyesindeki yardım ajansı UNICEF, başkentte yeni doğan bebekler ve anneleri için dağıtılması planlanan yardım malzemelerinin bulunduğu konteynerin yağmalandığını açıkladı.
UNICEF, yağmalanan konteynerde doğum ve yenidoğan malzemelerinin yanı sıra "erken çocukluk döneminde gerekli malzemeler ile su ekipmanlarının da bulunduğunu" söyledi.
"ÇOCUK HAKLARI İHLAL EDİLİYOR"
Maes, "Çocukların hayatta kalması için gerekli olan malzemelerin yağmalanması derhal durdurulmalı ve insani yardım erişimi güvence altına alınmalı. Çöken bir sağlık sistemi ortamında çocukları sağlık malzemelerinden mahrum bırakmak bir hak ihlalidir" diye ekledi.
Ocak ayından bu yana Haiti'deki şiddet eylemleri, halihazırda çökmekte olan sağlık sistemini daha da kötü hale getirdi.
HER DÖRT KADIN VE ÇOCUKTAN ÜÇÜ SAĞLIK HİZMETİ ALAMIYOR
UNICEF'e göre Port-au-Prince bölgesindeki her dört kadın ve çocuktan üçünün temel halk sağlığı ve beslenmeye erişimi yok.
Başkentte yalnızca iki işlevsel cerrahi operasyon tesisi bulunuyor. Ülke genelindeki 10 hastaneden 6'sı elektrik, yakıt ve tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle çalışamıyor.
BAŞKENTİN YÜZDE 80'İ ÇETELERİN ELİNDE
Haiti uzun süredir devam eden siyasi ve insani krizi çözmekte zorlanıyor. BM tahminlerine göre Port-au-Prince'in yüzde 80'i şu anda çetelerin kontrolünde.
Ülke içinde çok az güvenli alan kaldı. Bugünlerde Port-au-Prince'ten çıkan tüm yollar çeteler tarafından kapatıldı. Limanlara ve uluslararası havaalanına tüm erişimler engellendi.
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