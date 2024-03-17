imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

Haiti'de kriz: BM'nin çocuklara yardımı yağmalandı

Yardım kuruluşu UNICEF, Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'te yeni doğan bebekler ve anneleri için gerekli eşyaları taşıyan bir konvoyun yağmalandığını açıkladı. Başkentteki limanda 260'tan fazla insani yardım taşıyan konteyner silahlı gruplar tarafından ele geçirildi.

Haiti'de kriz: BM'nin çocuklara yardımı yağmalandı

Haiti'nin başkentinde çete şiddeti ve insani kriz büyümeye devam ediyor.

bünyesindeki yardım ajansı , başkentte yeni doğan bebekler ve anneleri için dağıtılması planlanan yardım malzemelerinin bulunduğu konteynerin yağmalandığını açıkladı.

UNICEF, yağmalanan konteynerde doğum ve yenidoğan malzemelerinin yanı sıra "erken çocukluk döneminde gerekli malzemeler ile su ekipmanlarının da bulunduğunu" söyledi.

Başkent çetelerin elinde: Haiti'den çıkış bileti 10 bin dolar!

Başkent çetelerin elinde: Haiti'den çıkış bileti 10 bin dolar!

Haberi Görüntüle
Haiti'de kriz: BM'nin çocuklara yardımı yağmalandı - 1 Uydu görüntüleri, başkentteki limanda konteyner vinçlerinin etrafının konteynerlerle kapatıldığını gösteriyor.

"ÇOCUK HAKLARI İHLAL EDİLİYOR"

Maes, "Çocukların hayatta kalması için gerekli olan malzemelerin yağmalanması derhal durdurulmalı ve insani yardım erişimi güvence altına alınmalı. Çöken bir sağlık sistemi ortamında çocukları sağlık malzemelerinden mahrum bırakmak bir hak ihlalidir" diye ekledi.

Ocak ayından bu yana Haiti'deki şiddet eylemleri, halihazırda çökmekte olan sağlık sistemini daha da kötü hale getirdi.

Haiti'de kriz: BM'nin çocuklara yardımı yağmalandı - 2 Çete şiddetinin arttığı Haiti sokaklarında yerel halk temel ihtiyaçlarını temin etmeye çalışıyor.

HER DÖRT KADIN VE ÇOCUKTAN ÜÇÜ SAĞLIK HİZMETİ ALAMIYOR

UNICEF'e göre Port-au-Prince bölgesindeki her dört kadın ve çocuktan üçünün temel halk sağlığı ve beslenmeye erişimi yok.

Başkentte yalnızca iki işlevsel cerrahi operasyon tesisi bulunuyor. Ülke genelindeki 10 hastaneden 6'sı elektrik, yakıt ve tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle çalışamıyor.

Haiti'de kriz: BM'nin çocuklara yardımı yağmalandı - 3 Haiti polisi, şiddet eylemlerini bastırmaya çalışıyor.

BAŞKENTİN YÜZDE 80'İ ÇETELERİN ELİNDE

Haiti uzun süredir devam eden siyasi ve insani krizi çözmekte zorlanıyor. BM tahminlerine göre Port-au-Prince'in yüzde 80'i şu anda çetelerin kontrolünde.

Ülke içinde çok az güvenli alan kaldı. Bugünlerde Port-au-Prince'ten çıkan tüm yollar çeteler tarafından kapatıldı. Limanlara ve uluslararası havaalanına tüm erişimler engellendi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...