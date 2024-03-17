Haiti'de kriz: BM'nin çocuklara yardımı yağmalandı

"ÇOCUK HAKLARI İHLAL EDİLİYOR"



Maes, "Çocukların hayatta kalması için gerekli olan malzemelerin yağmalanması derhal durdurulmalı ve insani yardım erişimi güvence altına alınmalı. Çöken bir sağlık sistemi ortamında çocukları sağlık malzemelerinden mahrum bırakmak bir hak ihlalidir" diye ekledi.



Ocak ayından bu yana Haiti'deki şiddet eylemleri, halihazırda çökmekte olan sağlık sistemini daha da kötü hale getirdi.



Çete şiddetinin arttığı Haiti sokaklarında yerel halk temel ihtiyaçlarını temin etmeye çalışıyor. HER DÖRT KADIN VE ÇOCUKTAN ÜÇÜ SAĞLIK HİZMETİ ALAMIYOR



UNICEF'e göre Port-au-Prince bölgesindeki her dört kadın ve çocuktan üçünün temel halk sağlığı ve beslenmeye erişimi yok.



Başkentte yalnızca iki işlevsel cerrahi operasyon tesisi bulunuyor. Ülke genelindeki 10 hastaneden 6'sı elektrik, yakıt ve tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle çalışamıyor.

Haiti polisi, şiddet eylemlerini bastırmaya çalışıyor. BAŞKENTİN YÜZDE 80'İ ÇETELERİN ELİNDE



Haiti uzun süredir devam eden siyasi ve insani krizi çözmekte zorlanıyor. BM tahminlerine göre Port-au-Prince'in yüzde 80'i şu anda çetelerin kontrolünde.



Ülke içinde çok az güvenli alan kaldı. Bugünlerde Port-au-Prince'ten çıkan tüm yollar çeteler tarafından kapatıldı. Limanlara ve uluslararası havaalanına tüm erişimler engellendi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin