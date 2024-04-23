Haiti'de çete şiddeti: İlk 3 ayda 2 bin 500 kişi öldürüldü ya da yaralandı

Russell, akut gıdasızlık riski altında olan çocuk sayısında yüzde 19 artış olduğuna işaret ederek, 15 bin çocuğun açlık nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.



Haiti'de koleranın da yaygınlaştığını söyleyen Russell, 80 binden fazla vaka olduğunu, kriz ve istikrarsızlığın arttığını ifade etti.



"ÇOK ULUSLU GÜVENLİK GÜCÜNÜN ACİLEN KONUŞLANDIRILMASI GEREKİYOR"



BM Genel Sekreteri'nin Haiti Özel Temsilcisi Maria Isabel Salvador ise yaptıkları uyarıların gerçeğe dönüşmesinin acı verici olduğunu belirterek, çete faaliyetleri nedeniyle kötüleşen insani krizin çok büyük boyutta olduğunu kaydetti.



Salvador, Haiti için yardım planının sadece yüzde 8,1'inin tamamlandığını belirterek, uluslararası topluma desteğini artırma çağrısı yaptı.



Ulusal yapı ve kurumların mevcut durumla baş edemediğine işaret eden Salvador, "Çok uluslu güvenlik gücünün acilen konuşlandırılması gerekiyor." diye konuştu.