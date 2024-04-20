Haiti'de çete şiddeti can almaya devam ediyor

Birleşmiş Milletler Entegre Ofisi'nin (BINUH) açıklamasına göre Haiti'de ocak ayından mart ayına kadar çete şiddetinden dolayı 2 bin 500'den fazla kişi öldü veya yaralandı. Çete şiddetinden etkilenen insan sayısında 2023'ün son üç ayına göre yüzde 53'lük artış olduğu kaydedildi.

Haiti'de çete şiddeti can almaya devam ediyor

Birleşmiş Milletler Entegre Ofisi (BINUH) raporuna göre Haiti'de aylardır süren çete şiddetinden etkilenen insan sayısı 2 bin 500'ü geçti. Polis operasyonları sırasında da en az 590 kişi öldürüldü.

Çete şiddetinin büyük kısmı başkent Port-au-Prince'te yaşanırken, ülkenin kırsal bölgelerinde de en az 438 kişi kaçırıldı.

Başkentin liman tarafındaki La Saline ve Cite Soleil bölgeleri uzun süreli büyük ölçekli saldırılara sahne oldu.

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HAİTİLİ KADINLAR GÜVENDE DEĞİL

Raporda, çete üyelerinin rakip mahallelerde, hapishanelerde ve yerinden edilmiş kamplarda kadınlara taciz ve tecavüz etmeye devam ettiği ortaya çıktı.

BM'nin tahminlerine göre yüz binlerce kişi çeteler tarafından ülke içinde yerinden edildi. çapındaki eleştirilere rağmen ABD ve komşu Dominik Cumhuriyeti gibi ülkeler hala göçmenleri Haiti'ye geri gönderiyor.

Yıllardır devam eden çete şiddeti, 29 Şubat'ta Başbakan Ariel Henry'nin uluslararası güvenlik misyonunu hızlandırmak için Kenya'ya gitmesiyle tırmandı, günler sonra ABD'nin baskısı ile başbakan istifa etti.

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ÇETELER STRATEJİK NOKTALARA SALDIRIYOR

BM'ye göre henüz yeni bir hükümet kurulmaması nedeniyle çeteler kamu kurumlarına, ana limana ve en büyük havaalanı gibi stratejik altyapı unsurlartına yönelik saldırılarla taktiklerini değiştirdi.

En az 22 polis binasının yağmalandığı ve 19 polis memurunun öldürüldüğü veya yaralandığı belirtilirken, kapatılan tedarik yollarının sağlık ve açlık krizini daha da kötüleştirdiği belirtildi.

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BÖLGEDE "GÜVENLİK MİSYONU" ÇAĞRISI

Rapor, Başbakan Henry'nin 2022'de talep ettiği ve altı ay önce onaylanan, ancak yeni bir hükümet gelene kadar askıya alınan güvenlik misyonunun daha hızlı konuşlandırılması yönündeki çağrıları tekrarladı.

Ayrıca yaptırımların güncellenmesi, silah kaçakçılığının engellenmesi için daha güçlü çaba gösterilmesi, temel malların ulaştırılması için güvenli yolların sağlanması ve çetelere katılan çocuklar için rehabilitasyon programları yapılması çağrısında da bulunuldu.

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