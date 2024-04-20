Haiti'de çete şiddeti can almaya devam ediyor

BÖLGEDE "GÜVENLİK MİSYONU" ÇAĞRISI



Rapor, Başbakan Henry'nin 2022'de talep ettiği ve altı ay önce onaylanan, ancak yeni bir hükümet gelene kadar askıya alınan güvenlik misyonunun daha hızlı konuşlandırılması yönündeki çağrıları tekrarladı.



Ayrıca yaptırımların güncellenmesi, silah kaçakçılığının engellenmesi için daha güçlü çaba gösterilmesi, temel malların ulaştırılması için güvenli yolların sağlanması ve çetelere katılan çocuklar için rehabilitasyon programları yapılması çağrısında da bulunuldu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin