Haiti'de kriz: AB personeli çekildi, ABD harekete geçti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, CARICOM ve Haitili yetkililer Haiti'deki siyasi geçişi hızlandırmak için geliştirilen bir öneriyi tartışmak için Jamaika'da bir araya gelecek.
Toplantıda bağımsız bir başkanlık oluşturulması ve düzeni yeniden sağlamak için çok uluslu bir güvenlik misyonunun konuşlandırılması tartışılacak.
Haiti, çetelerin hükümeti devirmekle tehdit etmesi ve binlerce kişinin evlerinden kaçmak zorunda kalması nedeniyle çatışmaların artmasının ardından olağanüstü hal ilan etmişti.
Bakanlık, Blinken'in ikili ve bölgesel konuları görüşmek üzere Jamaika Başbakanı Andrew Holness ile de görüşeceğini söyledi.
Karayip ülkelerinin oluşturduğu bir ittifak olan CARICOM, şiddeti ve Haiti'ye yardım sağlama yollarını tartışmak üzere ABD, Fransa, Kanada ve Birleşmiş Milletler'den elçileri bugün Jamaika'da bir toplantıya çağırmıştı.
AB, TÜM PERSONELİNİ HAİTİ'DEN TAHLİYE ETTİ
Avrupa Birliği, silahlı çetelerin Haiti'nin başkentinin büyük bölümünü kontrol altına almasıyla birlikte "güvenlik durumunun dramatik bir şekilde kötüleşmesi" nedeniyle tüm diplomatik personelini Haiti'den tahliye etti.
Avrupa Komisyonu sözcüsü Peter Stano, "Şu anda tüm AB personelini Haiti'den uzaklaştırdık ve tahliye ettik" açıklamasında bulundu.
Sözcü, Avrupa Birliği'nin Haiti'de son günlerde yaşanan gelişmelerden "aşırı endişe duyduğunu" da sözlerine ekledi.
Stano, "Güvenlik durumunun çarpıcı biçimde kötüleşmesine yanıt olarak sahadaki faaliyetlerimizi azaltma kararı aldık ve Port-au-Prince'teki AB delegasyonu personelini ülke dışında daha güvenli bir yere taşıdık" dedi.
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