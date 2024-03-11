Haiti'de kriz: AB personeli çekildi, ABD harekete geçti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, CARICOM ve Haitili yetkililer Haiti'deki siyasi geçişi hızlandırmak için geliştirilen bir öneriyi tartışmak için Jamaika'da bir araya gelecek.

Toplantıda bağımsız bir başkanlık oluşturulması ve düzeni yeniden sağlamak için çok uluslu bir güvenlik misyonunun konuşlandırılması tartışılacak.



Haiti, çetelerin hükümeti devirmekle tehdit etmesi ve binlerce kişinin evlerinden kaçmak zorunda kalması nedeniyle çatışmaların artmasının ardından olağanüstü hal ilan etmişti.



Bakanlık, Blinken'in ikili ve bölgesel konuları görüşmek üzere Jamaika Başbakanı Andrew Holness ile de görüşeceğini söyledi.



Karayip ülkelerinin oluşturduğu bir ittifak olan CARICOM, şiddeti ve Haiti'ye yardım sağlama yollarını tartışmak üzere ABD, Fransa, Kanada ve Birleşmiş Milletler'den elçileri bugün Jamaika'da bir toplantıya çağırmıştı.

