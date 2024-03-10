Haiti'de çete krizi: Karayip liderlerinden acil toplantı çağrısı

Haiti sokaklarında çete şidddeti artarak devam ederken çetelerin en az üç polis karakoluna kitlesel saldırı başlatmasının ardından polis cumartesi günü Haiti'nin başkentindeki bazı sokakları geri almak için harekete geçti.



Zırhlı bir kamyonun eşlik ettiği Ulusal Saray Muhafızları, polisin çetelerin saldırısına karşı koymasının ardından güvenlik çemberi kurmaya çalıştı.



Acımasız çete saldırıları ülkeyi bir haftadan fazla bir süre felç etti ve temel ihtiyaç maddelerinin azalmasına neden oldu.



Haitili yetkililer, çetelerin önemli devlet kurumlarına saldırmaya devam etmesi nedeniyle olağanüstü hal ve gece sokağa çıkma yasağını bir ay süreyle uzattı.



Başbakan Ariel Henry, 29 Şubat'ta çete şiddeti başladığında Kenya'daydı ve başkent Port-au-Prince'e dönemedi.



Silahlı çeteler onu görevden almak isterken ABD bu hafta başında başbakanı siyasi geçişi hızlandırmaya çağırmıştı.



Haiti'de şiddet durulmuyor: Olağanüstü hal bir ay uzatıldı Haberi Görüntüle JAMAİKA'DA ACİL DURUM TOPLANTISI



Karayip liderleri, Haiti'nin "korkunç" durumu olarak adlandırdıkları şiddet olaylarıyla ilgili olarak Jamaika'da pazartesi günü gerçekleşecek acil bir toplantı yapılması yönünde çağrıda bulundu.



Toplantıya ABD, Fransa, Kanada, BM ve Brezilya gibi ülkeler davet edildi.



Karayip Topluluğu (Caricom) bölgesel ticaret bloğunun üyeleri, aylardır Haiti'deki siyasi aktörlerin şemsiye bir geçici hükümet kurmayı kabul etmesini sağlamaya çalışıyor.



Pek çok Haitili, kanlı sokak çatışmaları yüzünden evlerinden ayrılmak zorunda kaldı ve hükümet binalarına sığınıyor.

Haiti'de iç savaş tehdidi: Çeteler başbakanın istifasını istiyor Haberi Görüntüle "SAHADAKİ DURUM VAHİM"



Şu ana kadar çözüm bulma çabaları başarısızlıkla sonuçlandı. 15 ülkeden oluşan Karayip bloğu Caricom, yaptığı açıklamada "sahadaki durumun vahim olmaya devam ettiğini" söyledi.



Caricom açıklamasında, bölgesel liderlerin muhalefet partilerini ve sivil toplum gruplarını bir birlik hükümeti oluşturmak için bir araya getirme çabalarına yoğun bir şekilde devam ederken, "paydaşların henüz olmaları gereken yerde olmadıkları" belirtildi.



Açıklamada, "Acil olarak fikir birliğine varılması gerektiğinin bilincindeyiz. İlgili taraflara zamanın onlardan yana olmadığını gösterdik" ifadeleri yer aldı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin