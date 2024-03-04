Haiti'de olağanüstü hal ilan edildi: 12 mahkum öldü, 3 bin 600'ü firar etti

Başkent Port-au-Prince'deki Croix des Bouquets Hapishanesine baskın yapan silahlı çeteler, güvenlik güçleriyle çatıştı.
Çatışma esnasında 3 bin 600 mahkum hapishaneden firar ederken, 12 kişi de yaşamını yitirdi.
Haiti hükümetinden yapılan açıklamada, suç örgütlerinin hapishaneye saldırdığı ve polisin mukavemeti sonucu silahlı kişilerin bölgeden kaçtığı bildirildi.
Haiti'nin polis sendikalarından biri, sosyal medyada yaptığı paylaşımda başkentteki tüm memurlara, hapishanenin kontrolünü sürdürmek için polise yardımcı olmak üzere araba ve silahlara erişim hakkı verilmesini talep etti.
Açıklamada saldırganlar başarılı olursa “işimiz biter” uyarısı yapıldı.
Açıklamaya göre, başkentte yaşayan herkes büyük tehlikede çünkü 3 binden fazla mahkum sokaklarda serbest şekilde geziyor.
Öte yandan çetelerin bastığı hapishanede 17 Kolombiya vatandaşının da olduğu ve Kolombiya hükümetinin Haitili yetkililerle temasta olduğu bilgisi paylaşıldı.
Bölge basınına göre, son 3 günde meydana gelen saldırılarda 4 polisin hayatını kaybetmesinin yanı sıra onlarca kişi yaralandı.
"Barbecue" olarak da bilinen Haitili çete lideri Jimmy Cherizier, Başbakan Ariel Henry'yi devirme çabalarına devam edeceğini belirtti.
Cherizier, “Haiti Ulusal Polisi ve ordusundan sorumluluğu üstlenip Ariel Henry'yi tutuklamasını istiyoruz. Bir kez daha söylüyorum, nüfus bizim düşmanımız değil; silahlı gruplar da sizin düşmanınız değil. Ariel Henry'yi ülkenin kurtuluşu için tutuklayın. Bu silahlarla ülkeyi özgürleştireceğiz ve bu silahlar ülkeyi değiştirecek” diye konuştu.
Bir süredir Başbakan Ariel Henry'in istifası talebiyle protestolar düzenleyen binlerce kişi sıklıkla polisle karşı karşıya geliyor.
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