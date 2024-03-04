Haiti'de olağanüstü hal ilan edildi: 12 mahkum öldü, 3 bin 600'ü firar etti

Başkent Port-au-Prince'deki Croix des Bouquets Hapishanesine baskın yapan silahlı çeteler, güvenlik güçleriyle çatıştı.



Çatışma esnasında 3 bin 600 mahkum hapishaneden firar ederken, 12 kişi de yaşamını yitirdi.



Haiti hükümetinden yapılan açıklamada, suç örgütlerinin hapishaneye saldırdığı ve polisin mukavemeti sonucu silahlı kişilerin bölgeden kaçtığı bildirildi.

Haiti'nin polis sendikalarından biri, sosyal medyada yaptığı paylaşımda başkentteki tüm memurlara, hapishanenin kontrolünü sürdürmek için polise yardımcı olmak üzere araba ve silahlara erişim hakkı verilmesini talep etti.

Açıklamada saldırganlar başarılı olursa “işimiz biter” uyarısı yapıldı.



Açıklamaya göre, başkentte yaşayan herkes büyük tehlikede çünkü 3 binden fazla mahkum sokaklarda serbest şekilde geziyor.