Halkalı Güneş tutulması birçok ülkeden görüldü: Bir sonraki 2046 yılında

Halkalı Güneş tutulması ABD, Kanada ve Meksika'dan görüldü. Bir sonraki halkalı Güneş tutulmasının 2046'da gerçekleşmesi bekleniyor.

Halkalı Güneş tutulması birçok ülkeden görüldü: Bir sonraki 2046 yılında

Merakla beklenen halkalı Güneş tutulması başladı. Türkiye'den izlenemeyecek tutulma , ve ’da gözlemlendi.

Kısmi tutulmanın başlamasından 1 saat 20 dakika sonra Ay, doğrudan Güneş'in önüne geçerek ateş çemberini oluştururken, yerel saatle 09.36’da başlayan tutulma, 12.51’de sona erdi. Yetkililer, sırasında Güneş'e çıplak gözle direkt olarak bakılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Halkalı Güneş tutulması birçok ülkeden görüldü: Bir sonraki 2046 yılında - 1

NASA YAKINDAN İNCELEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tutulma sırasında Güneş ışığındaki azalmanın 'nın "iyonosfer" adı verilen atmosfer tabakasını nasıl etkilediğini incelemek için üç sondaj roketi fırlatılacağını bildirmişti.

Bir sonraki halkalı Güneş tutulmasının 2046'da gerçekleşmesi bekleniyor.

Ay'ın yörüngesi içinde Dünya’dan en uzak noktada bulunduğu esnada gerçekleşecek tutulmanın "ateş çemberi" olarak isimlendirilmesi, Güneş'i tamamıyla kapatamamasıyla oluşan halkalı görünümden geliyor.

Tutulma başladığında hilal şeklini alan parçalı tutulma yaşanıyor.

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