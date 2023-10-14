Halkalı Güneş tutulması birçok ülkeden görüldü: Bir sonraki 2046 yılında

NASA YAKINDAN İNCELEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI



ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tutulma sırasında Güneş ışığındaki azalmanın Dünya'nın "iyonosfer" adı verilen atmosfer tabakasını nasıl etkilediğini incelemek için üç sondaj roketi fırlatılacağını bildirmişti.



Bir sonraki halkalı Güneş tutulmasının 2046'da gerçekleşmesi bekleniyor.



Ay'ın yörüngesi içinde Dünya’dan en uzak noktada bulunduğu esnada gerçekleşecek tutulmanın "ateş çemberi" olarak isimlendirilmesi, Güneş'i tamamıyla kapatamamasıyla oluşan halkalı görünümden geliyor.



Tutulma başladığında hilal şeklini alan parçalı tutulma yaşanıyor.

