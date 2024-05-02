ABD basını: Netanyahu için tutuklama çıkarsa İsrail, Filistin Yönetimini çöküşe götürecek

Tel Aviv yönetiminin, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarması ihtimaline ilişkin ABD'ye uyarı yaptığı öne sürüldü.

Axios haber ajansı, iddiayı İsrailli ve ABD'li iki yetkiliye dayandırdı.

Habere göre İsrail hükümeti, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrailli liderler hakkında tutuklama emri çıkarması halinde Filistin Yönetimi'nin çöküşüne yol açacak bir karşılık verileceği konusunda Joe Biden yönetimini uyardı.

Netanyahu, tutuklama kararı çıkarılması halinde bunun “tarihi ölçekte bir skandal” olacağını söyledi.



Axios'un haberine göre atılabilecek olası adımlardan biri, işgal altındaki Batı Şeria'yı yöneten Filistin Yönetimi'nin vergi gelirlerinin transferini dondurarak iflas ettirmek olabilir.



İsrail, Filistinliler adına vergi topluyor ve 1994'teki Oslo Anlaşmaları uyarınca Filistin Yönetimi'ne aylık transferler yapıyor.