Hamas: Blinken'ın ateşkes yorumları baskı yaratma girişimi

Kahire'de ateşkes görüşmeleri sürerken üst düzey Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri, grubun hala son teklif üzerinde çalışmakta olduğunu açıkladı.



Zuhri yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Gazze ateşkes anlaşmasının gecikmesinden Hamas'ı haksız yere sorumlu tuttuğunu söyledi.



Gazze'ye nasıl daha fazla yardım ulaştırılabileceğini görüşmek üzere İsrailli liderlerle bir araya gelen Blinken, defalarca Hamas'ı İsrail'in rehineleri serbest bırakacak ve ateşkes sağlayacak bir teklifi kabul etmeye çağırdı ve teklifi "olağanüstü cömert" olarak nitelendirdi.

"ANLAŞMAYA VARILMASINI NETANYAHU ENGELLİYOR"

Abu Zuhri Reuters'e verdiği demeçte, "Blinken'in yorumları gerçeklerle çelişiyor. Amerika'nın değil İsrail'in dışişleri bakanı olarak bilinen Blinken'in böyle bir açıklama yapması garip değil. İsrail müzakere ekibi bile anlaşmaya varılmasını engelleyen kişinin Netanyahu olduğunu kabul etti" diye konuştu.



Blinken, İsrail'e ziyareti sırasında Tel Aviv'deki protestoculara "tüm rehineler evlerine dönene kadar ABD'nin dinlenmeyeceğini" söylemişti.



Blinken, İsrail liderliğiyle görüşmelere başlarken, Hamas'a ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için yaptığı çağrıları yineledi.