Hamas, Doha'dan ayrılacak iddiasına Katar'dan yanıt

ATEŞKES İÇİN BİTİRİCİ OLABİLİR



ABD'nin The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin iddiasına göre İsmail Haniye liderliğindeki Hamas Siyasi Bürosu, merkezini Katar'dan başka bir ülkeye taşımayı değerlendiriyor.



WSJ'ye göre 2012 yılından bu yana bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas Siyasi Bürosu'nun ayrılışı, zaten çıkmaza girmiş olan ateşkes görüşmeleri için bitirici bir adım olabilir.



Arap yetkililer, Hamas'ın son günlerde en az iki ülke ile irtibat kurduğunu ve Hamas Siyasi Bürosu'nun başkentlerine taşınması konusuna nasıl baktıklarını sorduğunu söyledi. İddiaya göre, bu ülkelerden biri Umman.

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