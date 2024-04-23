Hamas, Doha'dan ayrılacak iddiasına Katar'dan yanıt

The Wall Street Journal gazetesi, Hamas siyasi bürosunun Doha'dan ayrılmayı değerlendirdiğini iddia etti. Gazetenin iddiasına göre Hamas yetkilileri, son günlerde bölgede en az iki ülke ile iletişime geçerek "başkentlerine taşınmayı" görüştü.
"AYRILIĞIN HİÇBİR GEREKÇESİ YOK"
Katar tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Gazze savaşında arabuluculuk çabaları devam ederken Hamas'ın Doha'daki siyasi ofisinin varlığına son verilmesinin hiçbir gerekçesi olmadığı vurgulandı.
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Majed Al-Ansari, düzenlediği basın toplantısında Katar'ın arabuluculuk konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü ancak "çabalarına yönelik saldırılardan duyulan hayal kırıklığı" konusundaki rolünü yeniden değerlendirdiğini ekledi.
ATEŞKES İÇİN BİTİRİCİ OLABİLİR
ABD'nin The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin iddiasına göre İsmail Haniye liderliğindeki Hamas Siyasi Bürosu, merkezini Katar'dan başka bir ülkeye taşımayı değerlendiriyor.
WSJ'ye göre 2012 yılından bu yana bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas Siyasi Bürosu'nun ayrılışı, zaten çıkmaza girmiş olan ateşkes görüşmeleri için bitirici bir adım olabilir.
Arap yetkililer, Hamas'ın son günlerde en az iki ülke ile irtibat kurduğunu ve Hamas Siyasi Bürosu'nun başkentlerine taşınması konusuna nasıl baktıklarını sorduğunu söyledi. İddiaya göre, bu ülkelerden biri Umman.
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