Hamas ile Filistinli gruplardan esir takası görüşmesi

HAMAS HENÜZ YANIT VERMEDİ



Hamas'ın teklifteki bazı maddelerin detaylarıyla ilgili Mısır'dan bilgi istediğine, İsrail ordusunun ateşkesin birinci aşamasında Gazze'den çekilmesinin de bu maddeler arasında yer aldığına işaret eden yetkili, "Hamas'ın nihai yanıtı şu ana kadar Mısır'a iletilmedi. Mısırlı yetkililerle yapılan görüşmeler de devam ediyor." dedi.



İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Mossad Direktörü David Barnea'nın, Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest kalabileceği 9 aşamalı bir taslak anlaşmayı savaş kabinesine sunduğu belirtilmişti.



Filistinli bir yetkili ise 30 Ocak Salı günü, Hamas'a sunulan esir takası teklifinin Gazze Şeridi'nde bir aydan fazla sürecek ateşkes ve 3 aşamada gerçekleşecek esir takasını içerdiğini aktarmıştı.



Yetkili, Hamas'ın Kahire'de hafta sonuna kadar tamamlanması öngörülen müzakerelerin sonunda teklifle ilgili yanıtını Mısır'a ileteceğine işaret etmişti.