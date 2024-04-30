Hamas: İsrailliler, Netanyahu'nun siyasi çıkarları yüzünden hala esir

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun şahsi siyasi menfaatleri yüzünden İsrail vatandaşlarının esir kalmaya devam ettiğini belirtti.

Hamas: İsrailliler, Netanyahu'nun siyasi çıkarları yüzünden hala esir

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan paylaşımda İsrailli esirlerin ailelerine seslenildi.

Arapça ve İbranice yapılan paylaşımda "Netanyahu'nun siyasi menfaatleri yüzünden çocuklarınız hala esir" ifadelerine yer verildi.

REFAH'A KARA SALDIRISI

Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre bugün 'deki İsrailli esirlerin yakınlarının temsilcileriyle bir araya gelen Netanyahu, Hamas ile esir takası mutabakatına varılsa da varılmasa da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarını söylemişti.

Netanyahu'nun yerinden edilmiş 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısı açıklamasının İsrail ile Hamas arasında esir takası müzakerelerinin devam ettiği süreçte gelmesi dikkati çekmişti.

130 İSRAİLLİ ESİR

İsrail makamlarına göre, Gazze Şeridi'nde, bazıları hayatta bazıları ölü 130'dan fazla İsrailli esir bulunuyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esir sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu.

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