Hamas lideri Haniye: Filistinlileri Ramazan'da Mescid-i Aksa'ya yürümeye çağırıyoruz

Filistinli örgüt Hamas'ın lideri İsmail Haniye, Ramazan'ın ilk gününde Kudüs ve Batı Şeria'daki Filistinlilere, Mescid-i Aksa'ya yürümeye çağırdı.

Hamas lideri Haniye: Filistinlileri Ramazan'da Mescid-i Aksa'ya yürümeye çağırıyoruz
Hamas lideri İsmail Haniye, 4 Şubat'ta MİT Başkanı İbrahim Kalın'la Doha'da bir araya gelmişti.

Hamas lideri İsmail Haniye, bugün yaptığı açıklamada, "Arap dünyasının Gazze'deki açlığa son vermek için harekete geçmesi gerektiğini" söyledi.

Haniye ayrıca "Hamas, ile müzakerelerde esneklik gösteriyor, aynı zamanda savaşa devam etmeye hazır" dedi.

Haniye,  "Hamas, Ramazan'ın ilk gününde Kudüs ve Batı Şeria'daki Filistinlileri, Mescid-i Aksa'ya yürümeye çağırıyor. Direniş Ekseni'ne, Gazze'deki desteklerini artırma çağrısı yapıyor" ifadelerini kullandı.

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