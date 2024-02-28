Hamas lideri Haniye: Filistinlileri Ramazan'da Mescid-i Aksa'ya yürümeye çağırıyoruz

Hamas lideri İsmail Haniye, bugün yaptığı açıklamada, "Arap dünyasının Gazze'deki açlığa son vermek için harekete geçmesi gerektiğini" söyledi.
Haniye ayrıca "Hamas, İsrail ile müzakerelerde esneklik gösteriyor, aynı zamanda savaşa devam etmeye hazır" dedi.
Haniye, "Hamas, Ramazan'ın ilk gününde Kudüs ve Batı Şeria'daki Filistinlileri, Mescid-i Aksa'ya yürümeye çağırıyor. Direniş Ekseni'ne, Gazze'deki desteklerini artırma çağrısı yapıyor" ifadelerini kullandı.
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