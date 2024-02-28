Hamas ve El Fetih yarın Moskova'da "Filistin hükümetini" konuşacak

Rusya'nın RIA haber ajansı, Filistinli gruplar Hamas ve El Fetih'in yarın Moskova'da bir araya geleceğini duyurdu.

Rusya'nın Filistin büyükelçisine dayandırılan habere göre iki örgütün temsilcileri, görüşmede, birleşik bir Filistin hükümetinin kurulması ve Gazze'nin yeniden inşası konularını ele alacak.

Rusya Dışişleri Bakanı yardımcısı Mikhail Bogdanov da görüşmeye dair haberi doğruladı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarda can kaybı 30 bine yaklaştı.

Ancak yeni bir ateşkese ilişkin henüz net bir adım atılmadı.

ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Ramazan ayı boyunca Gazze'deki eylemlerini durduracağını söylemişti. Hamas, bu açıklamaların "erken" olduğunu ve sahadaki durumla örtüşmediğini belirtmişti.

ABD 53 MİLYON DOLARLIK İNSANİ YARDIM SAĞLAYACAK

Diğer yandan ABD ise bölgeye insani yardıma ilişkin bir açıklama yaptı.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı, Başkanı Samantha Power, ABD'nin Gazze ve Batı Şeria halkına, hayati öneme sahip gıda, su, barınak ve hijyen ürünlerinin artırılmasına yardımcı olmak için "acil olarak gereken" ek 53 milyon dolarlık insani yardım sağlayacağını duyurdu.

Power, "Ancak, bu hayat kurtaran yardımın teslimatını artırmak için çok daha fazlasının yapılması gerekiyor" dedi.

Bu hafta başında geldiği Ürdün'deki ziyaretin ilk ayağından sonra, Power'ın İsrail ve Batı Şeria'yı ziyaret etmesi bekleniyor.