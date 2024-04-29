Hamas: Lübnan'ın güneyinden İsrail askeri hedeflerini füzelerle vurduk

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, Lübnan'ın güneyinden İsrail askeri hedeflerini vurduğunu açıkladı. İsrail'de hava saldırısı alarmı çaldığı belirtildi ancak kayıp olduğuna dair bilgi verilmedi.

Hamas: Lübnan'ın güneyinden İsrail askeri hedeflerini füzelerle vurduk

Kahire'de ateşkes görüşmeleri devam ederken Hamas'tan yeni bir açıklama geldi.

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, 'ın güneyinden askeri pozisyonunu füzelerle hedef aldıklarını duyurudu.

Açıklama, mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden yapıldı.

İsrail'de hava saldırısı alarmı çaldığı belirtildi ancak kayıp olduğuna dair bilgi verilmedi.

Hamas'ın, bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de, arabulucularla yapacağı görüşmede ateşkes planına yanıt vermesi bekleniyor.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 'de rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkesin sağlanmasına yönelik temaslarda bulunuyor.

Blinken, Ortadoğu turunun ilk ayağında bugün Suudi Arabistan'da.

Daha sonra Ürdün ve İsrail'i ziyaret edecek.

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