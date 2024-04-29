İsrail heyeti, ateşkes görüşmeleri için Kahire'ye davet edildi

Katar basınına göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, Mısır'ın başkenti Kahire'de esir takası görüşmeleri devam ediyor.



Bu kapsamda Mısır'ın, Gazze'deki İsrailli esirlerin salıverilmesi için yapılması beklenen görüşmelere İsrail müzakere heyetini davet ettiği bildirildi. Görüşmelere Hamas yetkililerinin katılması bekleniyor.



İSrail heyetine yönelik davet süreci hızlandırmayı ve Kahire'yi ziyaret edecek Hamas heyetinin önerilerinin değerlendirilmesini amaçlıyor.



Mısırlı bir kaynak, "Davet edilen İsrail heyetinin, karar almadan veya resmi pozisyon sunmadan, Hamas'ın taleplerine yanıt vermekle yetkilendirilmesi bekleniyor" dedi.

Daha sonraki bir açıklamada ise Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri, yeni bir İsrail-Hamas ateşkesi konusunda umutlu olduklarını belirtti.

