İsrail heyeti, ateşkes görüşmeleri için Kahire'ye davet edildi

Mısır'ın, Gazze'deki İsrailli esirlerin iadesi ve ateşkese ilişkin anlaşma sağlamak amacıyla devam eden müzakereler çerçevesinde bugün bir İsrail heyetini Kahire'ye davet ettiği öne sürüldü. Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri, yeni bir İsrail-Hamas ateşkesi konusunda umutlu olduklarını belirtti.

İsrail heyeti, ateşkes görüşmeleri için Kahire'ye davet edildi

Katar basınına göre, 'in 7 Ekim'den bu yana 'ye yönelik saldırıları devam ederken, Mısır'ın başkenti Kahire'de esir takası görüşmeleri devam ediyor.

Bu kapsamda Mısır'ın, Gazze'deki İsrailli esirlerin salıverilmesi için yapılması beklenen görüşmelere müzakere heyetini davet ettiği bildirildi. Görüşmelere Hamas yetkililerinin katılması bekleniyor.

İSrail heyetine yönelik davet süreci hızlandırmayı ve Kahire'yi ziyaret edecek Hamas heyetinin önerilerinin değerlendirilmesini amaçlıyor.

Mısırlı bir kaynak, "Davet edilen İsrail heyetinin, karar almadan veya resmi pozisyon sunmadan, Hamas'ın taleplerine yanıt vermekle yetkilendirilmesi bekleniyor" dedi.

Daha sonraki bir açıklamada ise Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri, yeni bir İsrail-Hamas ateşkesi konusunda umutlu olduklarını belirtti.

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MISIR'IN GAZZE'DE ATEŞKES ÇABALARI

Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil, Şeridi'nde geçici ateşkes ve esir takası görüşmeleri için 26 Nisan'da Tel Aviv'e gitmişti.

Kamil'in, dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi ile görüşeceği dile getirilmişti.

müzakere heyeti, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlamayı amaçlayan bir öneriyi Güvenlik Kabinesi'ne sunmuştu.

Söz konusu teklifte "İsrail'in, kadınlar, yaşlılar ve ciddi sağlık sorunları olan hastaların bulunduğu 33 esirin serbest bırakılmasını talep edeceği" öne sürülmüştü.

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